Der Fall Naomi Osaka: Tenniszirkus als Verschleißbetrieb

Paris. Als neuer Star des Damen-Tennis hat Naomi Osaka ihre Depressionen öffentlich gemacht und sich von den French Open zurückgezogen.

Es hätte genügend Gesprächsstoff gegeben an diesem ersten Turniermontag der French Open 2021: Das Grand-Slam-Comeback von Roger Federer, die erste Nachtvorstellung der Roland-Garros-Geschichte mit der legendären Serena Williams. Aber es verblasste alles in jenem Moment am späten Abend, da Naomi Osaka, die talentierteste, erfolgreichste Spielerin der neuen Tennisgeneration, ihren denkwürdigen Rückzug von dem Major-Wettbewerb bekanntgab.