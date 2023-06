Volleyballer verlieren zum Auftakt gegen Brasilien

Ottawa Die deutschen Volleyball-Männer sind mit einer Niederlage in die Nationenliga gestartet. Das Team von Trainer Michal Winiarski verlor gegen den Favoriten aus Brasilien im kanadischen Ottawa 1:3 (24:26, 16:25, 25:19, 15:25).

„Wir sind richtig gut gestartet und haben vieles richtig gemacht, daher ist es bitter, dass wir den ersten Satz nicht gewinnen“, sagte Kapitän Lukas Kampa laut Mitteilung des Deutschen Volleyball-Verbands.

In den Spielen der Volleyball Nations League werden Punkte für die Weltrangliste vergeben, die am Ende entscheidend für die Olympia-Qualifikation für Paris 2024 sein können. Die deutschen Männer müssten dafür wahrscheinlich noch einige Plätze gut machen.

Die besten 16 Mannschaften der Welt bei Männern und Frauen spielen in der Nationenliga an verschiedenen Austragungsorten über sechs Wochen gegeneinander. Nach zwölf Partien pro Team kommen die acht besten Mannschaften in die Finalrunde. Die deutschen Männer spielen nach den Partien in Ottawa in Rotterdam (Niederlande) und danach in Anaheim (USA).