Vincent Keymer bei Champions Chess Tour im Viertelfinale

Berlin (dpa) Schach-Teenager Vincent Keymer hat bei seinem ersten Start auf der Champions Chess Tour auf Anhieb die Qualifikation für das Viertelfinale geschafft.

In der Vorrunde siegte der 17-Jährige gegen Top-Ten-Spieler wie den Niederländer Anish Giri und Schachrijar Mamedscharow aus Aserbaidschan. Am Mittwochabend trifft er in einem Match über vier 15-Minuten-Partien auf den Russen Jan Nepomnjaschtschi, der im Dezember als WM-Herausforderer an Magnus Carlsen scheiterte. Außerdem hat Keymer die Teilnahme am zweiten Turnier der Tour im März sicher.

"Das Resultat ist fantastisch für mich, auch wenn ich, so wie die Partien standen, deutlich mehr Punkte hätte holen können", sagte der Abiturient aus Saulheim. Keymer holte in der Vorrunde nur einen Sieg weniger als Carlsen. Der Weltmeister infizierte sich kurz vor dem Turnier mit Covid-19. Carlsen, der sich noch nicht wieder fit fühlt, kann aber trotzdem dabei sein, weil die Partien online gespielt werden. Das Airthings Masters ist der Auftakt zur dritten Saison der von ihm zu Beginn der Pandemie initiierten Meltwater Champions Chess Tour.

© dpa-infocom, dpa:220222-99-244257/2