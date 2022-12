Viertelfinale von Brasilien und Kroatien nur bei MagentaTV

In der sechsten Folge unseres Expertentalks "WM Inside" sprechen wir mit Harald Stenger, ehemaliger DFB-Pressesprecher, über das Aus der DFB-Elf bei der WM 2022.

Berlin. Nur drei Viertelfinal-Spiele werden im frei empfangbaren Fernsehen zu sehen sein. MagentaTV hat ein Exklusivrecht auf eine Partie.

Nur drei von vier Spielen des Viertelfinales bei der Fußball-WM in Katar werden im frei empfangbaren Fernsehen gezeigt. Der kostenpflichtige Sender MagentaTV der Telekom präsentiert alle Begegnungen in der Runde der besten Acht, davon ein Spiel exklusiv: Die Partie Brasilien gegen Kroatien am Freitag (16.00 Uhr) können nur Kunden sehen.

Die anschließende Partie Niederlande gegen Argentinien (20.00 Uhr) gibt es ohne Zusatzzahlung in der ARD. Am Samstag zeigt das ZDF Marokko gegen Portugal (16.00 Uhr) und England gegen Frankreich (20.00 Uhr).

Insgesamt 16 Spiele der WM laufen ausschließlich bei MagentaTV. Dazu zählt auch das Spiel um Platz drei. Die beiden Halbfinals und das Endspiel laufen auch im öffentlich-rechtlichen Fernsehen. (dpa)

