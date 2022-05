Viele neue Freunde: Schalke-Fans drücken Fortuna Düsseldorf die Daumen

Gelsenkirchen. Ob Schalke 04 schon am Samstag aufsteigen kann, hängt auch von Fortuna Düsseldorf ab. Die Fortuna wird deshalb auch von Schalke-Fans motiviert.

Derzeit hat Fortuna Düsseldorf viele neue Fans. Okay, das ist vielleicht etwas übertrieben, aber die Zweitligafußballer aus der Landeshauptstadt haben derzeit zumindest sehr viele neue Fußball-Fans, die ihnen die Daumen drücken. Darunter ganz viele Schalker, aber auch Bremer und Hamburger. Denn die Fortuna empfängt am Freitag den SV Darmstadt 98. Gewinnt die Fortuna, könnte es im Aufstiegsrennen vorzeitig erste Entscheidungen geben. Auch Schalke könnte dann am Samstag schon den Aufstieg feiern.

Und so werden den Düsseldorfern fleißig die Daumen gedrückt, wie die Fortuna jüngst in den Sozialen Medien mitteilte. „Wenn Du plötzlich gaaaaaanz viele neue Freunde hast, die Dir an den letzten beiden Spieltagen die Daumen drücken und Dir Bier bzw. Bratwurst versprechen, wenn Du punktest“, schrieb der Klub dort. Versehen mit einem Bild von Homer Simpson, der die Logos von Schalke, Werder Bremen und dem Hamburger SV auf dem Shirt trägt. Letzgenannte Klubs sind noch als Schalke auf einen Düsseldorfer Sieg angewiesen, um Rivale Darmstadt noch abzuhängen.

Schalke-Fans: Schlafen in Fortuna-Bettwäsche

Neben dem Angebot von Bier- und Bratwurstlieferungen versprechen die Fans auch, in Fortuna-Bettwäsche zu schlafen. Denn Darmstadt darf nicht gewinnen. Sollte die Mannschaft von Torsten Lieberknecht ihre beiden verbleibenden Spiele gewinnen, dürfte ihr der Aufstieg nicht zu nehmen sein. Mit Schalke stellt Darmstadt durch die bisher 67 erzielten Treffer den besten Angriff der 2. Liga. Das Sturmduo Phillip Tietz und Luca Pfeiffer kommt auf gemeinsame 42 Scorerpunkte – es ist an über 60 Prozent der Saisontore direkt beteiligt. Wenn auch noch die Schüsse bei den 16 Pfosten- oder Lattentreffer einige Zentimeter präziser gewesen wären…

News und Hintergründe zu Schalke 04

Darmstadts Trainer Torsten Lieberknecht verweist jedoch auf die Schwere der noch ausstehenden Aufgaben bei Fortuna Düsseldorf und gegen den SC Paderborn 07 am 15. Mai. „Düsseldorf ist ein Vollbrett“, sagte der Chefcoach. Die Rheinländer sind unter Trainer Daniel Thioune nach elf Spielen ungeschlagen und haben das Hinrundenspiel in Darmstadt 3:1 gewonnen. Und zum Schluss kommt mit Paderborn „die stärkste Auswärtsmannschaft“. (fs)

