VfL Bochum: Ganvoulas WM-Traum droht zu platzen

Bochum. Zwei Bochumer waren in den vergangenen zwei Wochen für ihre Nationalteams am Ball. Bella-Kotchap macht erste Schritte in der U21.

Die Länderspielpause nach drei Spieltagen konnte Bundesliga-Aufsteiger VfL Bochum gezielt auf die kommende Aufgabe am Sonntag gegen Hertha BSC. VfL-Trainer Thomas Reis musste einzig auf zwei Nationalspieler aus seinem Kader verzichten. Armel Bella-Kotchap und Silvère Ganvoula waren für ihre Nationalmannschaften in den vergangenen zwei Wochen am Ball.

Kaum noch Hoffnung auf WM-Teilnahme

Während Armel Bella-Kotchap mit der deutschen U21-Nationalmannschaft zwei Siege aus zwei Spielen einfahren konnte, sind die Chancen auf eine Teilnahme an der Fußball-Weltmeisterschaft 2022 in Katar für Silvère Ganvoula deutlich gesunken. Der Nationalspieler Kongos holte aus den ersten beiden Spielen in der Gruppe H gegen Namibia und den Senegal lediglich einen Punkt. Ganvoula absolvierte in beiden Partien die volle Spielzeit und sorgte gegen den klar favorisierten Senegal mit dem zwischenzeitlichen 1:1 per Elfmeter für aufkeimende Hoffnung auf einen Erfolg. Am Ende aber musste sich der Kongo mit 1:3 geschlagen geben. Damit steht der Kongo nach zwei Spielen fünf Punkte hinter dem Spitzenreiter Senegal. Nur die jeweiligen Gruppensieger qualifizieren sich für die nächste Runde.

Gestiegen sind dagegen die Chancen von Armel Bella-Kotchap und der deutschen U21-Nationalmannschaft bezüglich der Qualifikation für die EM-Endrunde 2023. Gegen San Marino und Lettland gewannen zwei Siege, entsprechend führt der deutsche Nachwuchs die Gruppe B derzeit an. Der Bochumer Armel Bella-Kotchap wurde in beiden Spielen eingewechselt. Gegen San Marino spielte er die zweite Hälfte, gegen Lettland wurde der junge Bochumer nach 74. Minuten von Trainer Stefan Kuntz ins Spiel gebracht. Es waren die ersten beiden Einsätze des 19-Jährigen für die deutsche U21.

