Verstappen besiegt das Mercedes-Duo, Hülkenberg Siebter

Silverstone. Max Verstappen hat das Formel-1-Juiläumsrennen gewonnen. Nico Hülkenberg fährt in die Punkte - Sebastian Vettel nicht.

Max Verstappen hat die Siegesserie von Mercedes in der Formel-1-Notsaison vorerst beendet. Der 22 Jahre alte Niederländer gewann am Sonntag in Silverstone den Großen Preis zum 70. Jubiläum der Motorsport-Königsklasse. Verstappen verwies bei seinem neunten Grand-Prix-Erfolg im Red Bull Sechsfach-Weltmeister Lewis Hamilton und dessen Teamkollegen Valtteri Bottas im zweiten Silberpfeil auf die Plätze zwei und drei.

Nico Hülkenberg wurde bei seinem ersten Renneinsatz für Racing Point Siebter und verpasste damit von Startrang drei aus auch im 178. Versuch einen Podiumsplatz. Der 32-Jährige gebürtige Emmericher ersetzte Sergio Perez, der einen zweiten positiven Corona-Test gehabt hatte. Ein weiteres Desaster erlebte Sebastian Vettel. Der viermalige Weltmeister kam im Ferrari nicht mal unter die Top Ten und wurde lediglich Zwölfter. Während des Rennens kritisierte der 33-Jährige über Boxenfunk das italienische Team scharf für die Reifenstrategie. (dpa)