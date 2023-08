Fußball Verlosung: Balltragekind für Länderspiel in Dortmund gesucht

Dortmund. Im September spielt die deutsche Nationalmannschaft in Dortmund gegen Frankreich und Ihr Kind kann als Balltragekind dabei sein. Jetzt bewerben!

Es dürfte ein besonderes Spiel werden, das die deutsche Fußballnationalmannschaft am 12. September in Dortmund bestreitet: Gegner ist Frankreich, der zweifache Welt und zweifache Europameister. Eine Mannschaft, die auch aktuell gespickt ist mit Superstars wie dem Stürmer Kylian Mbappé. Und auch der Blick aufs deutsche Team ist dieses Mal besonders interessant: Nach zuletzt vielen enttäuschenden Auftritten steht Bundestrainer Hansi Flick massiv unter Druck. Bei den Länderspielen im September soll der Stimmungsumschwung eingeleitet werden, den es so dringend braucht nach der verkorksten Katar-WM und den nicht minder misslungenen Testspielen danach.

Denn im Sommer steht die Heim-Europameisterschaft an – und die Vorfreude darauf soll aus Sicht des Deutschen Fußball-Bundes nicht durch weitere Enttäuschungen noch weiter eingetrübt werden. Und Trainer Flick braucht endlich ein Erfolgserlebnis, um zu zeigen, dass seine Ideen auch als Bundestrainer funktionieren können – ansonsten droht ihm das Aus nach gerade einmal zwei Jahren. Frankreich wird also ein echter Härtetest für die deutsche Mannschaft und ihren Trainer.

Platz als Balltragekind zu vergeben

Und ihr Kind kann bei diesem so wichtigen Spiel in ganz besonderer Rolle dabei sein. Denn: Gemeinsam mit Volkswagen verlosen wir exklusiv den Platz für das Balltragekind und dazu zwei Tribünentickets für das Spiel für das Kind und eine Begleitperson. Außerdem kleiden wir Ihr Kind mit einem kompletten Set aus Trikot, Hose, Stutzen und Schuhen ein – das anschließend behalten werden darf.

Ihr Kind will dabei sein? Dann melden Sie sich bis spätestens Mittwoch, 30. Januar bei uns. Teilnahmeberechtigt sind Kinder mit Wohnsitz in Deutschland, die zum Zeitpunkt des Spiels zwischen sechs und zehn Jahre alt, maximal 1,50 Meter groß und schulsporttauglich sind. Die Teilnahme ist geknüpft an die Zustimmung eines erziehungsberechtigten Erwachsenen und kann im Zweifelsfall eingefordert werden.

