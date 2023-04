Über 10.000 Schalke-Fans machen Party bei der TSG Hoffenheim

Sinsheim. Beeindruckende Unterstützung: Schon weit vor dem Anpfiff zeigten die Schalke-Fans, dass sie bei der TSG Hoffenheim akustisch ein Heimspiel haben.

Viele Hotels gibt es in Sinsheim, dieser 35.000-Einwohner-Stadt in der Rhein-Neckar-Region Baden-Württembergs, nicht. Doch wer am Ostersonntag an diesen Hotels vorbeispazierte, der sah nur eine Farbe: königsblau. Gleiches gilt für den Hauptbahnhof der Stadt, die wenigen Straßen der City, die Autobahnausfahrt Sinsheim-Süd. Weit über 10.000 Fans des FC Schalke 04 machten sich auf den rund 360 Kilometer langen Weg von Gelsenkirchen nach Sinsheim, um ihre Mannschaft im Abstiegskrimi bei der TSG Hoffenheim zu unterstützen.

Vorbereitet hatten die Schalker Fans eine Choreographie mit vielen blau-weißen Fahnen, die schon beim Einlaufen der Profis rund 35 Minuten vor dem Anpfiff visualisierten, dass den Königsblauen ein Heimspiel bevorstand.

Die Königsblauen posteten ein kurzes Video dieser Szene über ihre Social-Media-Kanäle – und die Reaktionen nicht nur der S04-Fans: begeistert. „Größten Respekt. Das ist echt einzigartig in der Bundesliga“, twitterte @vflbmg1900bo, ein Fan von Borussia Mönchengladbach. „Wow auch als Herthaner ganz dicken Respekt eure Fans sind erste Liga“, schrieb @nicoeichstaedt bei Twitter. (aer)

