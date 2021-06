U21 ist Europameister: Triumph der blechernen Generation

Ljubljana. Kaum einer hatte mit den deutschen U21-Fußballern gerechnet, doch Stefan Kuntz formte aus vielen Namenlosen eine verschworene Einheit.

Es ist vier Jahre her, da hatte Lukas Nmecha schon einmal das entscheidende Tor bei einer Fußball-EM geschossen. Es war das kontinentale Endspiel der U19 im georgischen Gori, Nmecha erzielte das 2:1 gegen Portugal. Alles erinnert im Rückblick ein wenig an das U21-Finale am Sonntag im slowenischen Ljubljana: Nmecha erzielte den Treffer zum 1:0, das Siegtor, der Gegner hieß wieder Portugal. Der Unterschied: 2017 spielte der heute 22-Jährige noch im englischen Trikot. Nun machte er Deutschlands U21 zum Europameister.