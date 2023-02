Top-16-Turnier ohne Rekordsieger Timo Boll

Wird in Montreux nicht am Start sein: Timo Bolll.

Montreux Rekordsieger Timo Boll darf an diesem Wochenende nicht am Top-16-Turnier der besten europäischen Tischtennis-Profis teilnehmen. Hintergrund ist, dass jede Nation maximal zwei Spielerinnen und Spieler nach Montreux in der Schweiz schicken darf.

In der aktuellen Weltrangliste stehen die deutschen Nationalspieler Dimitrij Ovtcharov (10), Dang Qiu (11) und auch Patrick Franziska (13) vor Rekord-Europameister Boll (15).

Der 41-Jährige von Borussia Düsseldorf gewann das europäische Ranglisten-Turnier bereits sieben Mal. Der Olympia-Dritte Ovtcharov will den Titel am Sonntag zum sechsten Mal holen. Einzel-Europameister Dang Qiu steht vor seiner Top-16-Premiere. Bei den Frauen sind Titelverteidigerin Ying Han sowie die Siegerin von 2021, Nina Mittelham, für den Deutschen Tischtennis-Bund dabei.