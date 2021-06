Stadion-Feeling im eigenen Wohnzimmer

Technik und Soundqualität vom Allerfeinsten - Dafür sorgt die leistungsstarke Polk React Soundbar.

Mit der Polk React Soundbar bringen Sie mitreißenden Stadion-Sound in Ihr zu Hause. Die leistungsstarke, kompakte Soundbar von Polk Audio liefert virtuellen Surround-Sound in den Formaten Dolby Digital und DTS. Mit HDMI-ARC oder über ein optisches Kabel lässt sich die Polk React im Handumdrehen in Betrieb nehmen und mit fast allen modernen Fernsehern und deren Fernbedienungen verbinden. Zudem besteht die Möglichkeit beispielsweise Smartphones oder Tablets per Bluetooth zu verknüpfen.

Die Soundbar trumpft mit einer vollständigen Alexa-Integration auf, sodass Sie sie selbst und auch andere Alexa-fähigen Geräte bequem per Sprachbefehl und ohne zusätzliches Echo-Gerät steuern können. Das Feature „Alexa Multiroom Musik“ erlaubt es zudem, mehrere kompatible Lautsprecher mit der Soundbar zu koppeln.

Für kristallklare Dialoge sowie gut verständliche Kommentare sorgt die integrierte hauseigene VoiceAdjust-Technologie, mit der sich die Sprachlautstärke präzise einstellen lässt, ohne die Gesamtlautstärke zu erhöhen. Die voreingestellten, per Knopfdruck aktivierbaren Sound-Modi garantieren den optimalen Sound für Filme und Musik.

Auf Wunsch erweitern Sie das System mit dem kabellosen Polk React Subwoofer und den SR2 Surround-Lautsprechern zu einem 5.1-Setup für einen raumgreifenden Surround-Sound. Durch ihr flaches Design verdeckt die Polk React nicht den IR-Sensor des TVs und fügt sich auf einem Lowboard oder an der Wand montiert ideal in jedes Interieur ein.

