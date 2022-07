SodaStream BIO: Erfrischender und natürlicher Genuss

Essen. Eine nachhaltige, vegane und biozertifizierte Sirup-Linie in den Sorten: Orange, Ginger Ale, Cassis, Pink Grapefruit, Apfel und Zitrone.

Erfrischend und fruchtig leckerer Getränkegenuss kann so einfach und stilvoll sein – mit der SodaStream DUO und der neuen Sirup-Linie SodaStream BIO. Die nachhaltige und biozertifizierte Sirup-Linie SodaStream BIO bringt Geschmacksvielfalt zu Ihnen nach Hause, dank des natürlichen Geschmacks der verwendeten Früchte.

Mit den sechs veganen Sorten Orange, Ginger Ale, Cassis, Pink Grapefruit, Apfel und Zitrone verwandelt sich ihr Sprudelwasser in Sekundenschnelle zu einem Erfrischungsgetränk. Für die Zubereitung einfach kaltes Leitungswasser mit Ihrer SodaStream DUO in der 1-Liter-Glasflasche oder in der BPA-freien, wiederverwendbaren und ebenfalls spülmaschinengeeigneten 1-Liter-Kunststoffflasche frisch aufsprudeln, Sirup nach Belieben hinzugeben und zu Hause oder „to-go“ genießen.

Die natürlichen und kräftigen Farben der Sirupsorten sorgen auch beim Mixen von Cocktails, Mocktails und mehr für jede Menge Spaß und Kreativität.

Für das NRW Bundesliga Tippspiel verlost SodaStream das Set „SodaStream DUO x SodaStream BIO-Sirup“, bestehend aus einer SodaStream DUO inkl. 1-L-Glasflasche, 1-L-Kunststoffflasche und 1 Quick-Connect-Zylinder sowie sechs SodaStream BIO-Sirups in den Sorten Orange, Ginger Ale, Cassis, Pink Grapefruit, Apfel und Zitrone.

Gewinnzusammensetzung:

SodaStream Wassersprudler DUO mit 1-L-Glasflasche und BPA-freien, wiederverwendbaren 1-L-Kunststoffflasche und 1 Kohlensäurezylinder für 169,90 Euro UVP

6 verschiedene SodaStream BIO-Sirups (Orange, Ginger Ale, Cassis, Pink Grapefruit, Apfel und Zitrone) für je 5,99 Euro UVP.

(Eine Bargeldauszahlung ist ausgeschlossen. Bei Punktgleichheit wird gelost. Die Teilnehmer müssen mindestens 18 Jahre alt sein.)

