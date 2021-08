Setzen und sitzen Sie auf German Engineering! Gewinnen Sie einen PURE ACTIVE von Interstuhl

Essen. Im Homeoffice oder im Büro bequem und aktiv sitzen: Ein ergonomischer Schreibtischstuhl ist der erste Schritt, um gesünder zu sitzen.

Aktiv Sitzen heißt gesünder Sitzen. Wenn Sie beim Sitzen stets in Bewegung bleiben, sitzen Sie langfristig gesünder! Die positiven Begleiterscheinungen des aktiven Sitzens auf beispielsweise die Wirbelsäule, Bandscheiben und das Herz-Kreislauf-System sind vielfach belegt. Dies zeigt auch die langjährige Zusammenarbeit von Interstuhl mit renommierten Instituten wie der ETH Zürich. So unterstreicht ein biometrisches Gutachten der ETH Zürich die volle Beweglichkeit des PURE ACTIVE und verweist auf seine herausragende Elastizität im oberen Bereich des Rückens.

360-Grad-Beweglichkeit: Der PURE ACTIVE denkt Bewegung am Arbeitsplatz grundlegend neu. Dynamisch passt er sich jeder Körperform an, ganz ohne manuelle Einstellungen. Wie er das macht? Sein innovatives Polyamid-Glasfaser-Material ist hochflexibel und passt sich jedem, der auf dem Stuhl Platz nimmt, intuitiv an. Die weltweit einzigartige Smart-Spring-Technologie wirkt zusätzlich aktivierend auf die Tiefenmuskulatur.

Kraftvoll im Auftritt, funktional im Design. Der Verzicht auf eine konventionelle Bürostuhlmechanik macht den PURE ACTIVE optisch leicht. Ein luftiger Netzrücken und auffallend akzentuierte Stoff- und Nahtfarben tragen zu seinem modernen Auftritt bei. Einfaches Handling und praktische Designer-Doppelrollen machen aus ihm den optimalen Alltagsbegleiter – egal, ob im Homeoffice oder Büro.

