Wassersprudler-Generation SodaStream DUO: praktisch, stylisch, umweltbewusst

Essen. Gewinnen Sie die neue Wassersprudler-Generation DUO von SodaStream: ein wahrer Alleskönner für Ihre Küche!

Mit der neuen Wassersprudler-Generation DUO von SodaStream zieht ab sofort ein wahrer Alleskönner in die Küche ein! Das Besondere: Die DUO sprudelt gleich im Doppelpack! Sprudelfans können nun jederzeit in Sekundenschnelle selbstgesprudelte Getränke genießen – und das sowohl zu Hause als auch unterwegs. Denn die DUO ist der erste SodaStream Wassersprudler mit dualem System, erstmals bestehend aus einer Glasflasche sowie einer wiederverwendbaren BPA-freien Kunststoffflasche. Während sich die Glasflasche mit neuem Design perfekt für zu Hause eignet, sorgt die praktische Kunststoffflasche zusätzlich für Erfrischung „To-Go“. Beide mitgelieferten Flaschen haben ein Fassungsvermögen von 1 Liter und sind spülmaschinengeeignet. Damit erspart man sich nicht nur das lästige Schleppen von Sixpacks & Co., sondern der Umwelt auch Tausende Einwegplastikflaschen.

Für zusätzliche Erfrischung sorgen die PepsiCo Sirups von SodaStream mit denen der eigene Lieblings-Softdrink ganz einfach zu Hause selbst gemixt werden kann. Egal, ob fruchtige Orangen-Mirinda, erfrischende 7UP mit Limettengeschmack oder klassische Pepsi –für jeden ist die richtige Sorte dabei.. Gewinnen Sie jetzt eines von zwei SodaStream Paketen mit dem neuen Wassersprudler DUO und je einem Sirup der Sorten Pepsi, Pepsi Max, 7UP, Schwip Schwap und Mirinda!

(Eine Bargeldauszahlung ist ausgeschlossen. Bei Punktgleichheit wird gelost. Die Teilnehmer müssen mindestens 18 Jahre alt sein.)

