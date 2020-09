Lieblingsstücke für's Leben

Gewinnen Sie einen 200,- Euro Einkaufsgutschein von der Anton Doll Holzmanufaktur.

Suchen Sie sich Ihre neuen Lieblingsmöbel auf www.antondoll.de aus und gestalten Sie Ihre eigenen vier Wände nach Ihren persönlichen Vorstellungen. Gewinnen Sie einen Gutschein in Höhe von 200 € von der Anton Doll Holzmanufaktur und shoppen Sie los.

Bei der Anton Doll Holzmanufaktur werden Möbel und Einrichtungsgegenstände als potenzielle Lieblingsstücke betrachtet. Nur wenn alles passt, keine Kante zu scharf ist, Optik, Haptik, Geruch und Komfort gefallen, können Möbelstücke wirklich begeistern.

Schadstofffrei, nachhaltig und für die Ewigkeit bestimmt

Foto: Anton Doll

Bereits während der Produktion der einzelnen Möbelstücke wird viel Wert auf Nachhaltigkeit und Schadstofffreiheit gelegt. In Handarbeit von erfahrenen Schreinern gefertigt, wird ausschließlich Massivholz verwendet – zusammen mit einem zeitlosen Design zeichnen sich Ihre neuen Tische, Bänke, Hocker & Co. so durch eine besonders hohe Langlebigkeit aus.

Mit einer verantwortungsbewussten Waldbewirtschaftung, der Produktion innerhalb Europas und nicht zuletzt der Langlebigkeit der Möbelstücke, hilft die Anton Doll Holzmanufaktur dabei, Abgase und Müll zu vermeiden.

Tradition trifft Moderne

Bei der Anton Doll Holzmanufaktur wird das Schreinerhandwerk als Kunst betrachtet. Traditionelle Werte des Möbelhandwerks treffen auf zeitloses und modernes Design, Trend trifft auf Tradition. Trend, weil der minimalistische Designansatz stets aktuell und zeitgemäß wirkt. Tradition, weil die handwerklichen Verbindungen seit jeher Inbegriff für Qualität und hohe Ansprüche sind.

(Eine Bargeldauszahlung ist ausgeschlossen. Bei Punktgleichheit wird gelost. Die Teilnehmer müssen mindestens 18 Jahre alt sein.)