Je ein 4-tägiger Aufenthalt in Leipzig, Regensburg und Bremen zu gewinnen

Essen. Sie können je nach Platzierung viertägige Aufenthalte in den ACHAT-Hotels in Leipzig, Regensburg oder Bremen gewinnen!

3 Nächte im LOGINN Hotel Leipzig by ACHAT

Leipzig darf sich getrost als die „Wiege der Wende“ bezeichnen. Neben der berühmten Nikolaikirche gibt es in der mehr als 1.000 Jahre alten Sachsen-Metropole jedoch auch eine ganze Menge weiterer Highlights zu erkunden. Ein idealer Startpunkt ist das LOGINN Hotel Leipzig by ACHAT, das nördlich der City liegt: „Echt Gut“ lautet das Motto der Marke, das auch auf dieses Drei-Sterne-Superior-Haus zutrifft. Als Gewinner übernachten Sie zu zweit für drei Nächte in einem Doppelzimmer inkl. Frühstück. Kostenfreies WIFI sowie die Nutzung der Lounge mit Media- und Play Corner sind ebenfalls inklusive. Übrigens: Die Red Bull Arena ist bequem per Straßenbahn oder per Auto in 30 Minuten zu erreichen. Infos: https://achat-hotels.com/hotels/loginn-hotel-leipzig-by-achat

3 Nächte im ACHAT Hotel Regensburg im Park

Romanische Architektur trifft auf gotische Baukunst – mit seinen rund 1.500 denkmalgeschützten Gebäuden besitzt Regensburg die größte mittelalterliche Altstadt Deutschlands. Im Nordosten der Stadt, direkt an einem Park mit großem See, liegt das ACHAT Hotel Regensburg im Park. „Echt Gut“ lautet das Motto der Marke, das auch auf dieses Vier-Sterne-Haus zutrifft. Als Gewinner übernachten Sie zu zweit für drei Nächte in einem Doppelzimmer inkl. Frühstück, entspannen in der Sauna und lassen den Tag in der Bar oder im Restaurant mit Biergarten ausklingen. Übrigens: Das Jahnstadion ist mit dem Auto bequem in nur 15 Minuten, per Straßenbahn in 40 Minuten zu erreichen. Infos: https://achat-hotels.com/hotels/regensburg-im-park

3 Nächte im ACHAT Hotel Bremen City

„Auf an die Weser, auf nach Bremen!“ sagten sich im Märchen die vier Stadtmusikanten. Und recht hatten sie: Die Hanse-Metropole hat einiges zu bieten und lockt mit viel norddeutschem Charme. Unweit der grünen Wallanlagen liegt das ACHAT Hotel Bremen City, von wo aus sich die wichtigsten Sehenswürdigkeiten bequem zu Fuß erreichen lassen: „Echt Gut“ lautet das Motto der Marke ACHAT, das auch auf dieses Vier-Sterne-Superior-Haus zutrifft. Als Gewinner übernachten Sie zu zweit für drei Nächte in einem Doppelzimmer inkl. Frühstück. Übrigens: Das berühmte Weser-Stadion ist mit dem Auto bequem in nur 10 Minuten, per Straßenbahn in 25 Minuten zu erreichen. Infos: https://achat-hotels.com/hotels/bremen-city

(Eine Bargeldauszahlung ist ausgeschlossen. Bei Punktgleichheit wird gelost. Die Teilnehmer müssen mindestens 18 Jahre alt sein.)

Mehr Artikel aus dieser Rubrik gibt's hier: Tippspiel-Preise