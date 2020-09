Handlich, heiß und sauber: Jetzt 1x Skotti gewinnen, den ersten zerlegbaren Gasgrill der Welt!

SOTT ist der erste zerlegbare Gasgrill der Welt und ist in nur einer Minute startklar. Er wird so heiß wie jeder reguläre Standgrill.

So spontan war Grillen noch nie! Ob mit Bulli, Bike oder zu Fuß unterwegs, ob im Stadtpark, auf dem Balkon oder beim Fußballgucken mit Freunden – für jedes Barbecue ist SKOTTI der perfekte Begleiter. Der erste zerlegbare Gasgrill der Welt ist in nur einer Minute startklar und wird so heiß wie jeder reguläre Standgrill. Dabei wiegt er insgesamt nur 3kg und ist dadurch leicht überall hin zu transportieren. Am einfachsten funktioniert er mit Gas, ihm kann aber auch mit Kohle oder Holz eingeheizt werden.1 Zur Reinigung darf Skotti dann fast komplett in die Spülmaschine, denn alle wesentlichen Teile sind aus hochwertigem Edelstahl gefertigt, und auch Gasschlauch und Regulator auf Langlebigkeit ausgelegt.

Foto: Vennskap GmbH & Co. KG

Ab sofort gibt es zusätzlich noch die passende SKOTTI-Cap – ein multifunktionaler Deckel, die je nach Standort und Grillgut unterschiedlich zusammengesteckt werden kann: als simpler Windschutz, als Drehspießaufsatz, als komplette Haube oder um aus Skotti einen Pizzaofen zu machen. Und weil Funktionalität nun mal unsere Leidenschaft ist: Die Grillzange ist gleichzeitig der Griff und ein Flaschenöffner!

1 SKOTTI darf ausschließlich mit einem handelsüblichen Propan/Butan-Gasgemisch EN 417 in zulässigen Schraubkartuschen bis 500g betrieben werden oder mit einem Adapter an große Propangasflaschen angeschlossen werden.

