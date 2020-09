Gewinnen Sie eine Sprudelmatte SUMATRA

SONNENKÖNIG OF SWITZERLAND präsentiert das Badeaccessoire, mit welchem Sie jede herkömmliche Badewanne zu einem Whirlpool umfunktionieren können.

Sie mögen beruhigenden Sprudel, um in der Badewanne so richtig relaxen zu können? Die Sprudelmatte SUMATRA von SONNENKÖNIG OF SWITZERLAND lässt Sie nun kinderleicht Ihre Badewanne zu einem Whirlpool aufrüsten. SUMATRA bringt Ihnen Entspannung und Frische während Ihrer Badezeit und passt in jede Standardgröße von Badewannen.

Komfort dank praktischer Fernbedienung

Foto: Armin Schmid

Die wasserabweisende Fernbedienung sorgt für großen Komfort und falls Sie mal die Zeit vergessen, schaltet der automatische Timer das Gerät nach 20 Minuten ab.

Integrierte Aromatherapie sorgt für Entspannung pur

Der eingebaute Aromazerstäuber sorgt dafür, dass Sie Ihre Lieblingsdüfte auch während Ihrem Badeerlebnis genießen können. Verpassen Sie nicht Ihre Chance auf dieses einzigartige Badeaccessoire mit einem Warenwert von über 189,99 Euro. Das SONNENKÖNIG OF SWITZERLAND – Team wünscht jetzt bereits allen Teilnehmern viel Glück.

(Eine Bargeldauszahlung ist ausgeschlossen. Bei Punktgleichheit wird gelost. Die Teilnehmer müssen mindestens 18 Jahre alt sein.)