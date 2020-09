2. Platz Spieltags-Preise Gewinnen Sie das neue Buch von Michael Bahrs "VERBRECHEN AM FUSSBALL"

Koehler im Maximilian Verlag präsentiert VERBRECHEN AM FUSSBALL, das neue Buch von Europas profiliertestem Ermittler in Sachen Wettbetrug im Fußball.

Der weltweite Markt für Fußballwetten ist ein Milliardengeschäft – auch für die Organisierte Kriminalität, die Wettmanipulationen zur Geldwäsche nutzt. Politik, Justiz und Verbände bleiben weitgehend untätig und spielen damit der Wettmafia in die Hände.

Spannender Einblick in die Ermittlungen gegen Wettbetrug im Fußball

Michael Bahrs, Europas profiliertester Ermittler in Sachen Wettbetrug im Fußball, berichtet in seinem aktuellen Buch über seine Ermittlungen. Sein spannender Bericht gibt tiefe Einblicke in das weltweite Netzwerk der organisierten Kriminalität, beschreibt die Verhöre einiger der meistgesuchten Paten des Wettbetrugs und geht der grundlegenden Frage nach, warum Politik, Justiz und Fußballverbände weitgehend untätig bleiben.

Foto: Maximilian Verlag

Michael Bahrs ist Kriminalhauptkommissar und lebt in Dortmund. Er ermittelt seit vielen Jahren im Bereich der Organisierten Kriminalität und war als Mitglied der »Soko Flankengott« Pionier der Bekämpfung von Spielmanipulationen im Fußball. Sein Co-Autor ist der mehrfach ausgezeichnete Investigativjournalist Benjamin Best, der u.a. undercover von den Arbeits- und Lebensbedingungen der Gastarbeiter beim Stadionbau für die Fußball-WM in Katar berichtete.

VERBRECHEN AM FUSSBALL ist auch im Buchhandel und in unserem Webshop erhältlich.

(Eine Bargeldauszahlung ist ausgeschlossen. Bei Punktgleichheit wird gelost. Die Teilnehmer müssen mindestens 18 Jahre alt sein.)