Erleben Sie die Bundesliga im Spieleformat von Winning Moves

Essen. Trumpfspiel TOP TRUMPS: Zu gewinnen sind 3x 1 Bundesliga-Spiele-Paket im Wert von je 85 Euro.

Damit Sie das Bundesliga-Fieber auch Zuhause erleben können, hat Winning Moves in Kooperation mit der DFL eine umfangreiche Range mit Spielen in der Bundesliga-Edition entwickelt, bei der für jeden Fan der Bundesliga und 2. Bundesliga etwas dabei ist! Nun haben Sie die Chance, eines von drei Gewinnpaketen mit vier actionreichen Spielen zu gewinnen.

Im Trumpfspiel TOP TRUMPS warten 30 beliebte Fußballer der Bundesliga auf 30 Karten auf Sie! Schaffen Sie es, Ihre Gegenspieler in 5 aufregenden Kategorien zu übertrumpfen?

Beim Würfel- und Strategiespiel Match heißt es nicht das Runde muss ins Eckige, sondern 5 in einer Reihe, denn hier müssen Sie 5 gleiche Motive in einer Reihe kombinieren. Das Knifflige an dem Spiel: Die mühsam erarbeiteten Kombinationen können im Handumdrehen zerstört werden, da sich die Spieler ein Spielfeld teilen!

Sie wissen, wann das erste Bundesliga-Spiel bundesweit live übertragen wurde? Dann ist es an der Zeit, Ihr Wissen über Themen wie Regeln, Clubs oder Stars der Bundesliga im TOP TRUMPS QUIZ Bundesliga Edition zu beweisen. Mit 500 Fragen und Antworten auf 100 Karten stellt es eine echte Herausforderung dar - auch für echte Experten.

Den krönenden Abschluss der Range bildet das Monopoly Bundesliga Edition, in dem die Fans ihre Lieblingsvereine kaufen und mit 6 exklusiven Spielfiguren in die Welt der Bundesliga eintauchen können.

Wer wollte nicht schon einmal bei der Bundesliga mitspielen?!

(Eine Bargeldauszahlung ist ausgeschlossen. Bei Punktgleichheit wird gelost. Die Teilnehmer müssen mindestens 18 Jahre alt sein.)

Mehr Artikel aus dieser Rubrik gibt's hier: Tippspiel-Preise