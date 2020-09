Gewinnen Sie mit ESET ein signiertes BVB-Trikot

Die ESET Internet Security BVB-Edition (für 3 Geräte und 1 Jahr gültig) im Gesamtwert von circa 950 Euro

Im Fußball wie in der IT-Sicherheit gilt: Die Abwehr muss stehen. Mit seiner Internet Security BVB-Edition vereint ESET diese beiden Welten. Fans haben die Möglichkeit mit der Sonderversion drei Geräte ihrer Wahl zu schützen, ganz gleich ob Windows, MacOS, Linux, Android oder Smart-TV. Neben der ESET Internet Security Sicherheit erhält der Gewinner ein von den BVB-Spielern signiertes Trikot.

Diebstahlschutz findet verlorene Geräte

ESET Internet Security schützt den digitalen Alltag. Ist das Smartphone verloren gegangen? Kein Problem, denn ESET Anti-Theft findet das Gerät wieder. Mit dem Diebstahlschutz in der ESET Internet Security behalten Nutzer alle Fäden in der Hand. Einmal über das Portal my.eset.com als vermisst gemeldet, werden Geräte-Position, IP-Adresse und weitere Informationen automatisch an den registrierten Account gesendet. ESET Anti-Theft bietet Anwendern verschiedene Möglichkeiten ihr Gerät, auch das Notebook, im Verlustfall wiederzufinden.

ESET macht das Heimnetzwerk sicher

Foto: Eset

Laut einer ESET-Umfrage halten 46 Prozent der Nutzer IoT-Geräte für unsicher. Mit der Funktion „Sicheres Heimnetzwerk“ will ESET die Sicherheit erhöhen. Die Technologie erkennt alle Geräte, die mit dem Netzwerk verbunden sind und kategorisiert sie. Dadurch wird auch der Router auf bekannte Schwachstellen und die Passwort-Sicherheit gecheckt. Anwender erhalten dadurch detaillierte Informationen über den Sicherheitsstatus ihres Heimnetzwerks.

