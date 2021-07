Tierquälerei? Ex-BVB-Profi Pulisic mit bizarrem Fisch-Video

Essen. In den sozialen Medien zeigt Christian Pulisic wie er über einem Fisch mit dem Ball jongliert - das sogt im Netz für Kritik.

Wie auf dem Instagram-Kanal von Christian Pulisic zu sehen ist, war der ehemalige BVB-Profi Hochsee-Angeln. Im Video ist zu sehen, wie der Champions-League-Sieger vom FC Chelsea am äußeren Rand des Bootes sitzt und versucht, einen Ball über dem Meer hochzuhalten. So weit, so gut. Doch unter Pulisic befindet sich ein Riesenzackenbarsch am Angel-Haken. Bei seinem Trick verliert der ehemalige Dortmund-Profi schließlich das Gleichgewicht und fällt auf den Fisch. Seine Begleiter ziehen Pulisic wieder ins Boot und lachen über die Aktion.

In den sozialen Netzwerken kommt die Aktion weniger gut an. Unter dem Post versammelten sich zwar einige Fußballprofis, die das Video offensichtlich lustig fanden, darunter auch Ex-Teamkollege Jadon Sancho, aber ansonsten fanden nur wenige dieses Verhalten angebracht. Dem US-amerikanischen Nationalspieler wird von einigen Twitter-Nutzern Tierquälerei vorgeworfen. (fs)

