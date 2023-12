Essen. Am dem 1. Januar 2024 ist das Winter-Transferfenster geöffnet. In diesem Ticker geht es um Transfers beim BVB, VfL Bochum, Schalke, RWE und MSV.

Ein spannender Monat steht Fußballfans ab dem 1. Januar 2024 bevor. Dann nämlich öffnet das Winter-Transferfenster im deutschen Profifußball. Bis zum Deadline Day am 1. Februar (18 Uhr) haben die Vereine die Möglichkeit, sich mit neuen Spielern für die Restrunde zu verstärken. Bundesliga-Profis können anschließend noch ins Ausland wechseln. In anderen Ländern wie in Portugal (2. Februar) oder in der Türkei (9. Februar) gelten andere Fristen.

In diesem Live-Ticker werden wir ab sofort News und Gerüchte zur zweiten Transferperiode zusammentragen. Der Schwerpunkt liegt auf den Revierklubs Borussia Dortmund, VfL Bochum, FC Schalke 04, Rot-Weiss Essen und MSV Duisburg. Denn bei allen fünf Vereinen könnte sich in diesem Winter etwas tun.

BVB sucht Linksverteidiger, Gerüchte um Guirassy

Beim BVB wird in diesem Winter ein neuer Linksverteidiger gesucht. Denn auf dieser Position haben die Dortmunder akut Bedarf. Julian Ryerson wird verletzungsbedingt noch eine einige Wochen fehlen, Ramy Bensebaini am Afrika-Cup teilnehmen. Gerüchte gab es zuletzt um Stuttgarts Super-Stürmer Serhou Guirassy (17 Tore). Der 27-Jährige hat eine Ausstiegsklausel in seinen Stuttgarter Vertrag schreiben lassen, die es ihm ermöglichen soll, für etwas weniger als 20 Millionen Euro innerhalb der Bundesliga zu wechseln. Kontakt zum BVB gibt es aktuell aber nicht. Mehr Infos zu den Guirassy-Spiekulationen gibt es hier.

Stuttgarts Serhou Guirassy wird auch mit dem BVB in Verbindung gebracht. Foto: Tom Weller / DPA Images

VfL Bochum: Mehrere Spieler könnten gehen

Beim VfL Bochum wird vor allem auf der Abgangsseite Bewegung reinkommen. Jordi Osei-Tutu, Moritz Römling und Tim Oermann sind Kandidaten für einen Wechsel im Winter. Abwehrtalent Oermann (20) soll ausgeliehen werden, um Spielpraxis zu sammeln. Im Offensivbereich schwerzt der Ausfall von Takuma Asano. Der Japaner wird wegen des Asien-Cups einige Spiele verpassen. Daher könnte der VfL im Offensivbereich noch aktiv werden. Gerüchte gab es zuletzt um Mittelfeldspieler Ajdin Hrustic. Der Ex-Frankfurter wird vom Transferexperten Gianluca Di Marzio mit dem VfL in Verbindung gebracht.

FC Schalke 04: Zwei Wunschkandidaten

Nach einer enttäuschenden Hinrunde in der 2. Bundesliga steht Sportchef André Hechelmann in der zweiten Transferperiode unter Zugzwang. Zwei Wunschkandidaten haben die Königsblauen: Flügelstürmer Darko Churlinov (23) soll, wie berichtet, vom FC Burnley kommen. Auch ein Rechtsverteidiger steht bei den Königsblauen ganz oben auf der Liste: Louis Patris (22) steht noch bis 2028 beim RSC Anderlecht in Belgien unter Vertrag, soll ausgeliehen werden.

Sehr wahrscheinlich ist auch, dass die Königsblauen Spieler im Winter abgeben. Soichiro Kozuki und Niklas Tauer wollen aufgrund fehlender Perspektive weg. Auch Stürmer Sebastian Polter ist mit seiner Reservistenrolle unter Trainer Karel Geraerts unzufrieden.

Rot-Weiss Essen: Interesse an Schalke-Talent

Nach einer überragenden Hinrunde in der 3. Liga gibt es nicht viel Handlungsbedarf für die RWE-Verantwortlichen. Dennoch könnte sich auf zwei Positionen etwas tun. Einen weiteren Innenverteidiger für die Kaderbreite könnte Trainer Christoph Dabrowski sicher noch gut gebrauchen. Gesucht wird zudem noch ein torgefährlicher Flügelspieler. Die Bild-Zeitung berichtet aktuell, dass Monju Momuluh heiß umworben wird - auch von Rot-Weiss Essen. Nach unseren Informationen wird er aber nicht an die Hafenstraße wechseln.

Schalke-Talent Nelson Amadin hat das Interesse von Rot-Weiss Essen geweckt. Foto: Oliver Mengedoht / Gelsenkirchen

Ein Kandidat ist hingegenNelson Amadin (23) aus der U23 des FC Schalke 04. Der Flügelflitzer der U23-Regionalliga-Mannschaft der Königsblauen saß gegen Fürth auf der Schalker Bank und gehörte erstmals zum 20er Spieltagskader von Trainer Karel Geraerts.

MSV Duisburg muss handeln

Trotz eines Aufwärtstrends vor der Winterpause überwintert der MSV Duisburg in der 3. Liga auf einem Abstiegsplatz. Neues Personal soll im Winter her. Die Zebras benötigen dringend neue Qualität im Angriff. Dazu zählt auch die zentrale Offensivposition in der Mittelfeldkette. Drei Spieler sollen es insgesamt sein. Die Neuzugänge müssen nicht nur auf Anhieb zünden und nachhaltig helfen.

