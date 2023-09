Thomas Müller: "Das war ein emotionaler Befreiungsschlag"

Dortmund. Nach dem 2:1-Sieg über Frankreich ist den Nationalspielern die Erleichterung anzumerken: Die Reaktionen.

Am Ende des Fußballabends in Dortmund herrschte bei den Beteiligten Erleichterung vor, dass der Abwärtstrend der Nationalmannschaft offenbar vorerst gestoppt scheint. Wie auf dem Platz gaben sich die Nationalspieler an den Mikrophonen eher defensiv.

Auf die gewohnt prägnante Art fasste Torschütze Thomas Müller das Geschehen zusammen: "Das war ein schon ein kleiner emotionaler Befreiunggschlag."

ter Stegen: Balsam für die Seele

Torwart Marc-Andre ter Stegen sah das ähnlich, nannte das Spiel "Balsam für die Seele". Es seien schwierige Tage für die Mannschaft gewesen, der Sieg aber "gibt uns Selbstvertrauen".

Jonathan Tah (l.) und Frankreichs Theo Hernandez kämpfen um den Ball Foto: dpa

Verteidiger Jonathan Tah fasste das Spiel und die Situation der Mannschaft so zusammen: "Wir wollen ein anderes Gesicht zeigen. Wichtig war, dass wir es geschafft haben alles auszublenden, was außerhalb des Platzes passiert ist."

Rudi Völler: "Das war eine Befreiung für uns alle"

Interims-Bundestrainer Rudi Völler war am Ende sehr zufrieden mit der Leistung der Mannschaft: "In der ersten halben Stunde war es schon eine Topleistung, in der zweiten Halbzeit haben wir wunderbar gefightet." Den Stellenwert des Spieles, des Ergebnisses, vor allem aber des Auftretens der Mannschaft, fasst der63-Jährige so zusammen: "Das war eine Befreiung für uns alle. Für mich, für die Spieler, für den DFB." (jk)

