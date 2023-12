Super-League-Urteil der EU-Richter facht Diskussionen neu an

Luxemburg Fifa und Uefa geben sich nach dem Urteil des Europäischen Gerichtshofs gelassen. Ein Sportrechtler sagt: Die Super League wird kommen.

Sehr schnell wurde es sehr hektisch, sofort kamen hinter den Kulissen Gespräche, Telefonate und Videokonferenzen in Gang, besprachen aufgeregte Menschen in aufgeregter Atmosphäre, was man denn nun sagen solle zu dem, was man so eher nicht erwartet hatte: dass nämlich der Europäische Gerichtshof (EuGH)die Tür zu einer möglichen Super League ein Stückchen weiter aufstoßen würde.

Konkret hatten die Luxemburger Richter am Donnerstagmorgen geurteilt, dass die Monopolstellung der Europäischen Fußball-Union (Uefa) sowie des Weltverbandes Fifa nicht vereinbar sei mit europäischem Recht. Der EuGH stellte einen „Missbrauch einer marktbeherrschenden Stellung“ durch die Verbände fest – es war einer der seltenen Fälle, in denen die Richter abwichen vom Schlussantrag von Generalanwalt Athanasios Rantos. Der hatte die Meinung vertreten, dass die Super League den eigenen Betrieb grundsätzlich starten dürfe, aber keine gleichzeitige Teilnahme an den Wettbewerben der Verbände ohne deren Zustimmung einfordern könne.

Erster Anlauf zur Super League scheiterte krachend

Diesen zweiten Teil kippten die 15 Richter der Großen Kammer am Donnerstag – und beraubten Uefa und Fifa damit ihres wohl schärfsten Schwerts. Als der erste Anlauf zur Super League im April 2021 krachend scheiterte, war die drastische Reaktion der Verbände nämlich ein wichtiger Faktor gewesen: Zwölf Klubs aus England, Italien und Spanien hatten damals in einer Nacht- und Nebelaktion verkündet, die Super League zu gründen, ein weitgehend geschlossenes System ohne Auf- und Abstieg oder Qualifikation über die nationalen Wettbewerbe und mit gewaltigen Einnahmen für die Teilnehmer.

Die Uefa aber drohte sogleich mit einem Ausschluss der Klubs aus der Champions League und mit einem Bannstrahl der Spieler für Europameisterschaften, die Fifa verkündete ähnliches für Weltmeisterschaften. Weil zudem die Fans auf die Barrikaden gingen und wichtige Großklubs wie Bayern München und Paris Saint-Germain die Teilnahme verweigerten, zogen sich die meisten Klubs zurück, das Projekt scheiterte krachend. Nur Real Madrid und der FC Barcelona halten bis heute daran fest, unterstützt von der Sportmarketingagentur A22. Die klagte vor einem Gericht in Spanien, das den Fall wiederum dem EuGH vorlegte.

Uefa gibt sich vom Super-League-Urteil unbeeindruckt

Wie weit der die Tür nun aufgestoßen hat für einen neuen Wettbewerb, das war eine der Fragen, die am Donnerstag so hektisch diskutiert wurden. „Wir haben das Recht auf Wettbewerb gewonnen. Das Uefa-Monopol ist beendet“, jubilierte A22-Geschäftsführer Bernd Reichert: „Der Fußball ist frei. Die Vereine müssen keine Sanktionen mehr fürchten und können ihre Zukunft nun selbst bestimmen.“ Und der FC Barcelona teilte mit, er sei „der Ansicht, dass das Urteil den Weg für einen neuen Elite-Fußballwettbewerb in Europa ebnet“.

Nach der Gründung der Super League im April 2021 gab es vor allem in England heftige Proteste und die Klubs gaben klein bei. Foto: Rob Pinney / Getty Images

Ganz anders sah man das bei der Uefa: Das Urteil bedeute „keine Billigung oder Bestätigung der sogenannten Super League“, hieß es da. „Es unterstreicht vielmehr einen bereits bestehenden Mangel im Rahmen der Uefa-Vorabgenehmigung, ein technischer Aspekt, der bereits anerkannt und im Juni 2022 behoben wurde.“ Die Uefa sei „von der Robustheit ihrer neuen Regeln überzeugt, insbesondere davon, dass sie mit allen relevanten europäischen Gesetzen und Vorschriften übereinstimmen“. Ähnlich äußerte sich die Deutsche Fußball-Liga: Der EuGH habe „auch klargestellt, dass die Entscheidung des EuGH nicht bedeutet, dass ein Wettbewerb wie die Super League notwendigerweise zugelassen werden müsste. Die Rechtmäßigkeit der Super League ist eine separate Frage.“

FC Bayern und BVB erteilen Super League erneut Absage

Bislang allerdings fehlen den Verbänden die vom EuGH eingeforderten transparenten Regeln, unter welchen Voraussetzungen eine Teilnahme an einem Konkurrenzwettbewerb nicht sanktioniert wird, meint der Sportrechtler Paul Lambertz: „Nun heißt es für die Uefa, Regeln zu entwerfen, die den Anforderungen des Kartellrechts entsprechen, will sie die Super League doch noch verhindern“, sagt er. Seine Prognose: „Das wird die Uefa nicht schaffen. Die Super League wird kommen.“

Allerdings: Nach dem gescheiterten Super-League-Anlauf hat die Uefa die Champions League reformiert, sie garantiert nun mehr Startplätze und deutlich mehr Geld, damit die Klubs gar nicht erst in Versuchung kommen. Bei den Klubs in Deutschland, immerhin der größte Markt in Europa, bleibt die Haltung klar: „Die Tür für die Super League beim FC Bayern bleibt zu“, erklärte Vorstandssprecher Jan-Christian Dreesen, der auch Vize der mächtigen Club-Vereinigung ECA ist. Und Borussia Dortmunds Geschäftsführer Hans-Joachim Watzke verkündete: „Für Borussia Dortmund gilt völlig unabhängig von den Diskussionen rund um das Urteil: Für eine Super League stehen wir nicht zur Verfügung.“

Mehr Artikel aus dieser Rubrik gibt's hier: Sport