Staatsanwaltschaft ermittelt gegen Ex-BVB-Star Hakimi

Paris. Die Staatsanwaltschaft im französischen Nanterre ermittelt gegen den ehemaligen BVB-Profi Achraf Hakimi wegen Vergewaltigung.

Gegen den marokkanischen Fußball-Nationalspieler Achraf Hakimi wird wegen Vergewaltigung ermittelt. Einen entsprechenden Bericht der französischen Tageszeitung Le Parisien bestätigte eine mit dem Sachverhalt vertraute Quelle der Nachrichtenagentur AFP. Demnach soll eine junge Frau angegeben haben, im Haus des einstigen Spielers von Borussia Dortmund in einem Vorort von Paris vergewaltigt worden zu sein. Sie habe keine Anzeige erstattet, doch aufgrund der Schwere des Vorwurfs sei die Staatsanwaltschaft Nanterre tätig geworden.

Der Außenverteidiger Hakimi, einst zwei Jahre lang Bundesligaprofi des BVB, spielt seit 2021 bei Bayern Münchens Champions-League-Gegner Paris St. Germain. Mit Marokko erreichte der 24-Jährige bei der WM in Katar sensationell das Halbfinale. Am Montagabend war Hakimi noch Gast bei der großen Fifa-Gala in Paris, bei der der Weltfußballer ausgezeichnet wurde. Er wurde in die Welt-Elf gewählt.

Einst zwei Jahre für den BVB im Einsatz

Jüngst hatte er sich noch in einem Interview zu seiner Zeit bei Borussia Dortmund zwischen 2018 und 2020 geäußert. „In Deutschland jedes Wochenende auf diesem Niveau auf dem Platz gestanden zu haben, hat mir sehr viel Selbstvertrauen gebracht, mich reifen lassen und mir erlaubt, Erfahrungen zu sammeln.“

Hakimi war damals für zwei Spielzeiten von Real Madrid an den BVB ausgeliehen, danach verpflichtete Inter Mailand den flinken Flügelverteidiger. Auch die Dortmunder waren interessiert, den Youngster zu halten, doch finanziell hat ein Transfer nicht in die Planungen des BVB gepasst, wie der damalige Sportdirektor Michael Zorc einst erklärt hatte. Dem Vernehmen nach soll Inter 40 Millionen Euro für Hakimi bezahlt haben. 2021 wechselte er von Mailand zu Paris St. Germain.

Als Gründe für seinen Wechsel vom BVB nach Mailand nannte Hakimi einst „die Art zu trainieren, den Trainer und den Spielstiel“. Der 21-Jährige ist sich sicher, dass Inter gut zu ihm passe. „Ich glaube, dass wir große Dinge erreichen und um den Titel spielen werden. Ich denke, dass ich mich sehr gut anpassen kann, weil ich im vergangenen Jahr in Dortmund ebenfalls im 3-5-2-System gespielt habe.“ Mit Inter wurde er italienischer Meister 2021, mit Paris französischer Champion 2022. (sid)

