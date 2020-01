Melbourne. Alexander Zverev steht erstmals im Halbfinale bei einem Grand-Slam-Turnier. Er schlug den Schweizer Stan Wawrinka. Nun wartet Dominic Thiem.

Zverev bestreitet Australian-Open-Halbfinale gegen Thiem

Dank eines eindrucksvollen Auftritts hat Alexander Zverev erstmals in seiner Karriere das Halbfinale eines Grand-Slam-Turniers erreicht. Der 22-jährige Hamburger Tennisprofi gewann seine Viertelfinal-Premiere bei den Australian Open am Mittwoch in Melbourne gegen den dreimaligen Grand-Slam-Sieger Stan Wawrinka aus der Schweiz verdient mit 1:6, 6:3, 6:4, 6:2.

„Es fühlt sich genial an. Ich weiß nicht, was ich sagen soll“, kommentierte Zverev noch auf dem Platz im Interview mit Legende John McEnroe den Halbfinal-Einzug. „Ihr könnt euch nicht vorstellen, was mir das bedeutet. Ich hoffe, es ist das erste von vielen Malen.“

Nach einem chancenlosen ersten Satz dominierte der Weltranglisten-Siebte zunehmend das Duell mit dem zwölf Jahre älteren Wawrinka und verwandelte nach 2:19 Stunden seinen ersten Matchball. Ein Jahrzehnt nach Tommy Haas steht erstmals wieder ein deutscher Tennisprofi bei den Herren im Halbfinale eines Grand-Slam-Turniers. 2009 hatte es Haas in Wimbledon unter die besten Vier geschafft. 2007 war Haas auch der zuvor letzte deutsche Halbfinalist in Melbourne.

Im Halbfinale könnte Rafael Nadal warten

Seinen desaströsen Saisonstart mit drei Niederlagen macht Zverev Down Under komplett vergessen. Er trifft im Halbfinale der Australian Open auf den zweimaligen French-Open-Finalisten Dominic Thiem. Der Österreicher gewann am Mittwoch in Melbourne überraschend gegen den spanischen Weltranglisten-Ersten Rafael Nadal 7:6 (7:3), 7:6 (7:4), 4:6, 7:6 (8:6). Das Halbfinale der beiden ist für Freitag (9.30 Uhr MEZ/Eurosport) angesetzt.

Nadal hatte 2019 und 2018 jeweils im Finale der French Open über Thiem triumphiert. Bei den Australian Open hat der 33-Jährige nur 2009 den Titel geholt. Nach seinem Viertelfinal-Aus muss Nadal nun auch um seinen Spitzenplatz in der Weltrangliste bangen. Sollte der serbische Vorjahressieger Novak Djokovic erneut das Endspiel für sich entscheiden, würde er Nadal als Nummer eins ablösen.

An einem herrlichen Sommertag betrat Zverev mit dem Wissen die Rod-Laver-Arena, den Schweizer in beiden vorangehenden Duellen bezwungen zu haben - allerdings waren sich die beiden auf einer solch bedeutungsvollen Bühne ihrer Sportart noch nicht begegnet. Die Partie begann für den Hamburger mit einem Rahmentreffer, und er hatte anfangs allen Grund, den Kopf zu schütteln.

Erster Satzverlust für Alexander Zverev

Der Melbourne-Sieger von 2014 aus Lausanne dominierte den ersten Satz. Nach nur 24 Minuten war der einseitige erste Abschnitt vorbei, der erste Satzverlust des Weltranglisten-Siebten im Turnierverlauf perfekt. Der Blick auf die Anzeigentafel war ernüchternd. Doch die deutsche Nummer eins ließ sich dadurch nicht aus der Ruhe bringen.

Der Aufschlag bereitete ihm anders als zu Begin des Jahres auch in seinem fünften Auftritt in Melbourne keine Probleme und Zverev kam dadurch immer besser in die Partie. Ein Rahmenball und ein riskanter Topspin-Volley, der weit ins Aus flog, von Wawrinka bescherten Zverev in den Sätzen zwei und zwei die entscheidenden Breakchancen. Der 1,98 Meter große Schlaks aus Norddeutschland spielte in entscheidenden Situationen geduldig und immer besser.

Im dritten Satz ließ Zverev bei Wawrinkas Aufschlag noch zwei Satzbälle aus, machte dann aber bei eigenem Service die Satzführung perfekt. Anschließend ließ er an seinem Sieg keine Zweifel mehr. (sid)