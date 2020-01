Essen. Spieler der Handball-Nationalmannschaft haben sich aus Protest gegen Robbenjagd teilentblößt. Das Engagement bleibt begrüßenswert. Eine Kolumne.

Wochenend-Kolumne: Hautreizung, Tattoo oder Blutflecken?

Beinahe gleichgültig gleitet das Auge über das Foto hinweg. Das Gehirn registriert Männer, nackt. Zumindest obenrum. Und komische Flecken. Es ist nicht sicher, ob die Tierschützer von Peta genau diese Reaktion auf ihre neueste Kampagne, bei der sich Spieler der deutschen Handball-Nationalmannschaft aus Protest gegen die Robbenjagd teilentblößt ablichten ließen, erhofft hatten. Man möchte meinen, dass die Peta-Macher das ganz gut einschätzen können, weil sie häufig ähnliche Kampagnen mit viel nackter menschlicher Haut inszenieren. Andererseits machen die das schon seit über 20 Jahren so. Viel Neues ist ihnen also nicht eingefallen.

Weder das Thema Robbenjagd noch die großflächig aufgetragenen Blutflecken, mit denen die Nationalspieler Paul Drux, Tobias Reichmann, Jannik Kohlbacher, Julius Kühn, Patrick Groetzki, Steffen Fäth und Fabian Wiede von Peta „verziert“ wurden, brennen sich dem Betrachter ins Gedächtnis.

Kampagne und Reaktion sagen einiges über unsere veränderte Wahrnehmung.

Die Zeiten, in denen nackte Haut schockiert, sind schon lange vorbei. Auch gut gemeinte Kampagnen für Robbenbabys erzielen nicht mehr so ohne weiteres Wirkung. Wir sind es gewohnt, so viele explizite Dinge rund um den menschlichen Körper zu sehen, dass wir künstliche Blutflecken auf der Männerbrust entweder als genau das – künstlich – erkennen oder als Hautreizung oder besonders misslungenes Tattoo wahrnehmen. Die Provokation ist Alltag, kaum mehr als einen flüchtigen Blick wert.

Peta, die bislang vor allem Frauen entblättert inszenierte, hat offenbar – auch wegen wiederholter Sexismus-Vorwürfe – in diesem Punkt die Zeichen der Zeit erkannt.

Natürlich zeigen Sportlerinnen und Sportler, deren wichtigstes Wettkampfutensil der eigene Körper ist, sich stolz und gerne. Modellathleten wie Diskuswerfer Robert Harting präsentieren sich im Moment des Triumphes oben ohne. Zahllose Fußballprofis nutzen beinahe jede Gelegenheit dazu. In der Vergangenheit setzte Peta – genau wie die meisten großen Unternehmen, gerne aber auch klamme Volleyballvereine es machten – vor allem auf weibliche nackte Haut, um Aufmerksamkeit zu generieren oder um mit dem Verkauf von Kalendern den Saisonetat zu retten. Wenigstens das mit den Kalendern ist aber vorbei. Man möchte hinzufügen – endlich.

Bleibt die Frage nach politischen Statements von Sportlern. Das geht ja – um es mal vorsichtig zu formulieren – gelegentlich gewaltig schief. Davon könnte beispielsweise Mesut Özil längere Geschichten erzählen. Sollen sich Sportler also mit klaren Meinungsäußerungen zurückhalten?

Sportzuschauer reagieren häufig und berechtigt genervt auf nichtssagende Interviews, in denen Athleten ihre Leistung stereotyp in den Dienst der Mannschaft stellen. Auch die großen Organisationen des Sports – das IOC, die Fifa und die Uefa – stehen häufig in der Kritik, weil sie unter dem Deckmantel weltanschaulicher Neutralität, aber eigentlich vor allem wegen geschäftlicher Interessen in wichtigen gesellschaftlichen oder gar politischen Fragen Haltung vermissen lassen – und sei es nur bei der Wahl von Austragungsorten ihrer Wettkämpfe.

Auch wenn sich die Handballer ein vergleichsweise einfaches Thema gesucht haben, weil der Tierschutz über weite weltanschauliche Brücken hinweg konsensfähig ist, bleibt das Engagement jenseits stilistischer Fragen begrüßenswert.