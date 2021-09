Titelkampf im Basketball: Alba Berlin oder der FC Bayern?

Essen. Meister Alba Berlin trifft zum Basketball-Auftakt auf die Telekom Baskets Bonn. Ärgster Konkurrent bleibt der FC Bayern. Kommen die Fans zurück?

Wenn die neue Saison beginnt, scheint doch vieles beim Alten geblieben zu sein. „Alba Berlin“, sagt Andrea Trinchieri, Trainer des FC Bayern München, auf die Frage nach dem Titelfavoriten der Basketball-Bundesliga. „Bayern München“, entgegnet Israel Gonzalez, der neue Coach von Alba Berlin, auf dieselbe Frage.

Wenn die Berliner am Donnerstag (20.30 Uhr/Magenta) gegen die Telekom Baskets Bonn die neue Saison einleiten, scheint vieles wieder auf einen Titel-Zweikampf hinzudeuten, der bereits die jüngsten Jahre geprägt hat: Berlin gegen München, der amtierende Meister gegen den aktuellen Pokalsieger.

Ganz so deutlich ist die Lage aber nicht. Trinchieris Aussage, Meister werde Alba, „weil es Alba ist“, scheint eher eine Pflichtaussage zu sein. Denn für Bayerns größten Gegner der vergangenen Jahre beginnt eine neue Zeitrechnung. Die nach Aito Garcia Reneses. Über vier Saisons lang betreute der 74 Jahre alte Spanier die Berliner, die Meistertitel in den jüngsten beiden Spielzeiten waren das Ergebnis der erfolgreichen Arbeit.

Nun legt Garcia Reneses eine Auszeit ein. Neuer Mann an der Linie ist der bisherige Co-Trainer Israel Gonzalez, ebenfalls ein Spanier, der mit ungünstigen Startbedingungen zu kämpfen hat. Alba fehlten verletzungsbedingt fast in der ganzen Vorbereitung die Center.

Fast alle Basketball-Spieler sind geimpft

Wirklich eingespielt ist Alba deshalb nicht. Drei Siege und drei Niederlage gab es in den Testspielen – wo die Albatrosse stehen, weiß niemand genau. Es wird deshalb ab heute viel auf die etablierten Kräfte ankommen – wie den US-Amerikaner Luke Sikma. Der 32-Jährige will auch Vorbild sein. „Ich bin nun mal einer der erfahrenen Spieler, deshalb fühle ich mich als Anführer, insofern hat sich zu den Vorjahren nicht so viel geändert“, sagte er vor dem Auftakt gegen Bonn. Viermal entschied dieses Duell zwischen 1997 und 2008 als Finalserie über die Meisterschaft – viermal triumphierte Berlin.

Und die Bayern? Die hatten jüngst mit Coronafällen im Umfeld der Mannschaft zu kämpfen und sagten sämtliche Testspiele ab. Dass die sportlichen Ambitionen aber groß sind, beweist schon der größere Kader. Die Bayern haben neun Neue geholt, darunter Augustine Rubit (32), Darrun Hilliard (28) und Othello Hunter (35), allesamt erfahrene Euroleague-Kräfte. In Verbindung mit den Stammspielern Vladimir Lucic (32), Zan Mark Sisko (24), Leon Radosevic (31) und Nick Weiler-Babb (25) blicken die Münchener auf die größte Herausforderung: 34 Bundesliga-Spiele, 34 Partien in Europas Königsklasse, dazu der Pokalwettbewerb, danach erst die Liga-Play-offs. Wer den Titel holen will, braucht einen langen Atem.

Darauf hat sich Trinchieris Team, in der vergangenen Saison kurz davor, als erste deutsche Mannschaft ins Halbfinale der Euroleague einzuziehen, am besten vorbereitet.

Apropos Corona: Trotz der positiven Fälle in München vermeldet die Liga, dass nahezu alle Profis geimpft sind – bis auf einen einzigen Spieler. Bei den Zuschauern variiert die Strenge je nach Region: Einige Klubs verfahren nach der 2G-, andere nach der 3G-Regel.

Auch die Hallen-Auslastung ist unterschiedlich: Alba Berlin darf nur die Hälfte seiner Zuschauerplätze vergeben, was mit 7000 aber deutlich mehr ist als bei Bayern München am Sonntag gegen Ratiopharm Ulm (18 Uhr) mit einer Auslastung von 85 Prozent (5700 Plätze). s.Oliver Würzburg darf seine Plätze komplett besetzen, was aber nur gut 3000 sind.

Allerdings musste die Handball-Bundesliga schon erleben, dass mit der Wiederzulassung von Zuschauern nicht automatisch volle Hallen verbunden sind. Selbst der Handball, Deutschlands Hallensport Nummer eins, hat in manchen Regionen mit schleppendem Fan-Interesse zu kämpfen.

