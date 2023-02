Tennis Tennis: Angeschlagener Zverev scheidet in Rotterdam aus

Rotterdam. Alexander Zverev kommt nach seiner Verletzung weiter nicht in Schwung. Beim ATP-Turnier in Rotterdam verlor er sein Achtelfinalspiel.

Alexander Zverev hat auf seinem Weg zu alter Stärke den nächsten Rückschlag hinnehmen müssen. Beim ATP-Turnier in Rotterdam verlor Deutschlands bester Tennisprofi am Mittwochabend gegen den Niederländer Tallon Griekspoor mit 6:4, 3:6, 4:6 und schied damit im Achtelfinale aus. Zverev (25) hat damit in diesem Jahr weiter erst insgesamt zwei Matches auf der ATP-Tour gewonnen.

Einen Tag nach seinem soliden Erfolg gegen den Südkoreaner Kwon Soon Woo zeigte Zverev zunächst erneut eine ordentliche Leistung und holte sich nach 42 Minuten den ersten Satz. Zu Beginn des zweiten Abschnitts leistete sich der Olympiasieger dann aber eine kleine Schwächephase und kassierte prompt ein Break. Zudem plagte sich Zverev ab Mitte des zweiten Satzes mit Nackenproblemen herum und musste behandelt werden. Lokalmatador Griekspoor schaffte nach 1:18 Stunden den Satzausgleich.

Zverev ist die fehlende Spielpraxis anzumerken

Im dritten Satz konnte Zverev beim Stand von 2:1 drei Breakchancen nicht nutzen. Stattdessen gab er wenig später mit einem Doppelfehler selbst sein Service ab und musste sich gegen den stark aufschlagenden Griekspoor am Ende nach 2:02 Stunden geschlagen geben. Für Zverev, dem die fehlende Matchpraxis deutlich anzumerken war, geht es nun in der kommenden Woche beim Turnier in Doha weiter. (dpa)

