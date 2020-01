Melbourne. Alexander Zverev und Anqelique Kerber stehen bei den Australian Open in Runde zwei. Der deutsche Tennisstar sorgt für Begeisterung.

Inhalt ARTIKEL AUF EINER SEITE LESEN > Vorherige Seite Nächste Seite

Tennis: Alexander Zverev spendet Preisgeld für Brandopfer

Alexander Zverev hat nach seinem Auftaktsieg bei den Australian Open für große Begeisterung beim Publikum gesorgt. Nach dem 6:4, 7:6 (7:4), 6:3 gegen Marco Cecchinato (Italien) kündigte der Hamburger an, für jeden seiner Siege in Melbourne 10.000 Dollar an die Opfer der Buschbrände in Australien spenden zu wollen.

Für den Fall, dass er das Turnier gewänne, würde er sogar sein gesamtes Preisgeld abgeben, ergänzte der Weltranglistensiebte. Der Sieger in Melbourne erhält umgerechnet rund 2,55 Millionen Euro.

Kerber macht kurzen Prozess

Angelique Kerber hat ihre Erstrunden-Pflichtaufgabe auch souverän überstanden. Die Kielerin gewann gegen die italienische Grand-Slam-Debütantin Elisabetta Cocciaretto 6:2, 6:2. In der Vorbereitung hatte ihr eine Oberschenkelblessur Probleme bereitet. In der zweiten Runde am Donnerstag ist die Australian-Open-Gewinnerin von 2016 ebenfalls klare Favoritin gegen Priscilla Hon aus Australien oder Katerina Koslowa aus der Ukraine. (sid/dpa)