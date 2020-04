NFL: Draft ganz anders - alle Infos zum Talent-Spektakel

Essen. Eigentlich ist der NFL Draft ein Spektakel - doch im Jahr 2020 bleibt die Talentauswahl der American-Football-Profiliga virtuell. Ein Überblick.

Tausende Zuschauer, interessante Location, TV-Live-Übertragung auf drei Sendern, wochenlang Sport-Gesprächsthema Nummer eins - der Draft in der American-Football-Profiliga NFL ist normalerweise eine große Sache. Nicht so in diesem Jahr, wenn die 32 Teams von diesem Mittwoch bis Freitag die 255 größten Talente der Universitäten auswählen: Diesmal ist der Draft so etwas wie eine Homeoffice-Veranstaltung. Hier sind die wichtigsten Antworten zu der zweitgrößten Einzelveranstaltung im NFL-Kalender nach dem Super Bowl.

Was ist der NFL Draft?