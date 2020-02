Nach WM-Debakel: Diskussion um Schießtrainer nimmt zu

Die Szenen erinnerten an ein Fußballspiel, in dem die Heimmannschaft Mitte der zweiten Halbzeit mit 0:5 zurückliegt. Das Einzelrennen über 20 Kilometer war noch in vollem Gange, da verließen die ersten Zuschauer enttäuscht die WM-Tribüne; viele von ihnen schwarz-rot-gold geschmückt. Offenbar wollten sie sich das Desaster der deutschen Biathleten am Schießstand nicht länger mitansehen. 24 Versuche des Quintetts hatten ihr Ziel verfehlt. Bei insgesamt einhundert Schüssen war dies fast jeder vierte. Ein Debakel.

Peiffer: am liebsten begraben

Beim Triumph von Martin Fourcade (Frankreich/1 Strafminute) vor dem Norweger Johannes Thingnes Bö (2) und Dominik Landertinger aus Österreich (1) leisteten sich Benedikt Doll (12.) und Philipp Horn (21.) je vier Patzer, Johannes Kühn (26.) und Philipp Nawrath (47.) je fünf Fehlschüsse, Titelverteidiger Arnd Peiffer (50.) sogar sechs stehen gelassene Scheiben. „Eine Katastrophe, ich hätte mich am liebsten eingegraben“, sagte Sprint-Olympiasieger Peiffer enttäuscht.

Entsprechend frustriert packte Bundestrainer Mark Kirchner nach der letzten Prüfung am Stand des Grauens seine sieben Sachen und stapfte mit versteinerter Miene davon. Später versuchte er sich in einer Analyse: „Unsere Fehlerquote am Schießstand war eindeutig zu hoch. Mit vier bis sechs Fehlern bist du nicht konkurrenzfähig“, sagte Kirchner. Dass dieser schwache Auftritt negative Auswirkungen auf den weiteren WM-Verlauf haben könnte, befürchtet er aber nicht: „Wir haben in dieser Saison gezeigt, dass wir das Zeug für das Podium besitzen. Dem Kampf um eine Medaille wollen wir uns auch in der Staffel und im Massenstart stellen.“

Jetzt ist psychologische Aufbauarbeit gefragt

Doch bis dahin ist vor allem psychologische Aufbauarbeit gefragt. Die wechselnden Böen am Fuße des mächtigen Hochgalls scheinen die deutschen Männer ziemlich verunsichert zu haben. Doll klagte, dass „es enorm schwer ist, den Wind hier einzuschätzen“. Peiffer sprach von einer „einzigen Eierei im Stehendanschlag“. Er habe die Waffe „einfach nicht ruhig gekriegt“.

Hoffnungsträger für die Single-Mixed-Staffel am Donnerstag: Erik Lesser. Foto: Hendrik Schmidt / dpa

Die Diskussion um einen Schießtrainer dürfte angesichts dieser Resultate wieder aufleben. Während alle anderen Top-Nationen längst auf einen Experten setzen, wird Gerald Hönig als Schieß-Bundestrainer kaum in Anspruch genommen. In Antholz war der frühere Frauen-Bundestrainer nur bis Sonntag zu Gast. Und dies lediglich als Mitglied des Technischen Komitees des Weltverbandes. Während Doll davor warnte, „überhysterisch zu reagieren“, sagte Peiffer: „Wir müssen uns Kritik gefallen lassen und sehen, wie wir uns verbessern können.“ Egal, ob durch personelle oder inhaltliche Veränderungen.

Lesser bringt neuen Schwung

Sein Zimmerkollege Erik Lesser hatte die deutsche Pleite als Co-Kommentator im TV miterlebt und dürfte nun gewarnt sein. Am Donnerstag wird er mit Franziska Preuß in der Single-Mixed-Staffel an den Start gehen (15.15 Uhr/ARD). Kirchner begründete die Entscheidung für den als Ersatz angereisten Thüringer mit dessen Formanstieg in den vergangenen Wochen. Am Sonntag war er im IBU-Cup Zweiter in der Verfolgung geworden. Zudem hoffen die noch medaillenlosen deutschen Männer auf Lessers Frische, weil ihm nicht der schwere Einzel in den Beinen steckt.

Der 31-Jährige selbst fühlt sich „fit und bereit“ für seinen WM-Einsatz: „Ich denke, meine Form ist völlig ausreichend und gut genug für die Single-Mixed.“ Bei jeweils vier Schießeinlagen muss Preuß sechs Kilometer absolvieren, Lesser 7,5. „Mehr dürfen es aber auch nicht sein“, meinte er grinsend.