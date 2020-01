Nach Doping-Eklat: „Köpfe müssen ausgetauscht werden“

Christian Baumgartner ist Präsident des Bundesverbandes Deutscher Gewichtheber (BVDG). Seit dem Jahr 2000 sind international rund 700 Dopingfälle in seiner Sportart aufgedeckt worden. Die ARD hat nun die Vorwürfe gegen den Weltverband erhärtet, Dopingkontrollen manipuliert zu haben.

Welche Auswirkungen werden die Enthüllungen auf das Gewichtheben haben?

Christian Baumgartner: Dass eine Olympia-Medaillengewinnerin aus Thailand vor laufender Kamera Doping und Kinderdoping zugibt, hat es noch nicht gegeben. Dazu hat ein moldawischer Offizieller Hinweise geliefert, dass man Urinproben austauschen und so Trainingskontrollen manipulieren könne, wenn man den Kontrolleuren dafür Geld zahlt. Die Welt-Anti-Doping-Agentur hat nun einen konkreten Anlass, zu ermitteln.

Was ist in den vergangenen Jahren im Kampf gegen Doping passiert?

Baumgartner: Es hat sich einiges getan, da das Internationale Olympische Komitee großen Druck auf den Weltverband ausgeübt hat. Das neue Olympia-Qualifikationssystem mit dem Zwang für jeden Athleten an mindestens sechs Wettkämpfen teilnehmen zu müssen hat zudem die Möglichkeiten für Wettkampfkontrollen deutlich verbessert.

In der Kritik steht vor allem Weltverbandschef Tamas Ajan aus Ungarn. Er hatte bevorzugt die ungarische Anti-Doping-Agentur Hunado für Trainingskontrollen beauftragt. Dieser wird vorgeworfen, Proben vertuscht zu haben.

Baumgartner: Wir beäugen die Hunado schon lange kritisch. Sie hat laut ARD das Ein-mal-Eins der Anti-Doping-Arbeit missachtet. Wir begrüßen daher sehr, dass die neu gegründete und unabhängige Internationale Testing Agency die Kontrollen bereits übernommen hat.

Christian Baumgartner, Präsident des Bundesverbandes Deutscher Gewichtheber Foto: privat

Laufen saubere Athleten dennoch Gefahr, zu unerlaubten Mitteln zu greifen, wenn sie merken, dass woanders nach Lust und Laune nachgeholfen wird?

Baumgartner: Doping stellt generell eine Gefahr da. Dass Sportler in Betracht ziehen mit unerlaubten Mitteln nachzuhelfen, ist menschlich und betrifft auch andere Lebensbereiche. Bei uns ist es so: Von der Kindheit an, werden uns im Sport gewisse Werte wie Fairness vermittelt. In anderen Ländern wird gar nicht viel Drumherum geredet. Schon die regionalen Trainer machen deutlich, dass man nur mit Doping an die nationale Spitze kommen kann, weil alle das machen. Von der Basis geht so schon ein Selektionsprozess aus. Es ist ganz schwer, eine derartige Wettbewerbskultur aus deren Köpfen zu bekommen.

Doping flächendeckend eindämmen – Das geht doch nur mit einem transparenten Kontrollsystem und einem Weltverband, der nicht die Augen verschließt.

Baumgartner: Das kann man so formulieren. Es müssen ein paar Köpfe ausgetauscht werden. Ajan ist sicher einer davon, es gibt aber noch andere.