Trondheim. Beim zweiten Spiel der EM steht Deutschlands Handballern ein Schlüsselspiel gegen Titelverteidiger Spanien an. Das Spiel im Live-Ticker.

Live! Deutschland spielt bei der Handball-EM gegen Spanien

Für die deutschen Handballer steht bei der Europameisterschaft das erste Schlüsselspiel an. Mit einem Sieg in der Vorrundenpartie gegen Titelverteidiger Spanien kann die Mannschaft von Bundestrainer Christian Prokop am Samstag (18.15 Uhr/ARD) in Trondheim schon die Weichen in Richtung Halbfinale stellen. Doch Vorsicht ist geboten im zweiten Gruppenspiel: Mit den Iberern hat die DHB-Auswahl in der Vergangenheit nicht nur gute Erfahrungen gemacht. (dpa)

Hier geht es zum Live-Ticker: