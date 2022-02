Corona-Pandemie In NRW dürfen Anfang März deutlich mehr Fans in die Stadien

Essen. Die Länder erlauben bis zu 10.000 Zuschauer in Stadien und 4000 in der Halle. In NRW dürfen bald noch mehr Zuschauer kommen.

Trotz stark steigender Corona-Infektionszahlen sollen Großveranstaltungen in Nordrhein-Westfalen wieder von mehr Zuschauern besucht werden können. Bei Freiluft-Events wie etwa in Fußball-Stadien sind ab sofort maximal 50 Prozent des Fassungsvermögens, aber höchstens 10.000 Fans zugelassen. Für Sport und Kultur in Hallen wird wieder eine Auslastung von maximal 30 Prozent, aber höchstens 4000 Zuschauern erlaubt. Zugleich werden 2Gplus-Regel und Maskenpflicht vorgeschrieben.

Ab dem 4. März dürfen dann Großveranstaltungen in größerem Ausmaß stattfinden. So können dann bei Veranstaltungen in Innenräumen mit einer Auslastung von 60 Prozent maximal 6000 Zuschauer teilnehmen. Im Freien dürfen 75 Prozent der Höchstkapazität ausgeschöpft werden. Dabei darf die Zahl von 25.000 Zuschauern aber nicht überschritten werden.

Das sieht ein Beschluss der Chefinnen und Chefs der Staats- und Senatskanzleien vom Mittwoch vor, den Nordrhein-Westfalen als Vorsitzland der Ministerpräsidenten-Konferenz maßgeblich vorbereitet hatte. Die Landesregierung setzte eine entsprechende Anpassung ihrer Corona-Schutzverordnung noch am selben Tag ins Werk, so dass in Sport und Kultur schon am Wochenende wieder deutlich mehr Besucher begrüßt werden können. Zuletzt lag die Obergrenze bei nur 750 Fans.

Oberverwaltungsgericht will bis Ende der Woche entscheiden

Die Lockerung ist zwar ausdrücklich für „überregionale“ Veranstaltungen vorgesehen, soll aber in NRW auch bis in die Fußball-Regionalliga und für lokale Ereignisse mit größerem Besucherumfeld gelten. Andere Bundesländer waren bereits mit höheren Zuschauer-Grenzen vorgeprescht. Inwieweit sich damit eine Klage der Fußball-Bundesligisten Borussia Dortmund, 1. FC Köln und Arminia Bielefeld gegen die bislang strikte Fan-Regel erledigt haben, blieb zunächst unklar. Das Oberverwaltungsgericht wollte bis Ende der Woche entscheiden.

Strittig bleibt in der schwarz-gelben Koalition von Ministerpräsident Hendrik Wüst (CDU), ob mit Inkrafttreten der neuen Corona-Schutzverordnung Mitte nächster Woche noch weitere Corona-Maßnahmen zurückgenommen werden. Wüst und Gesundheitsminister Karl-Josef Laumann (CDU) sprachen sich für eine Beibehaltung des strikten Kurses aus, bis der Höhepunkt der Omikron-Infektionswelle in seinen Auswirkungen auf das Gesundheitssystem sicher abzusehen sei.

"Wieder mehr Normalität ermöglichen"

FDP-Fraktionschef Christof Rasche forderte gegenüber unserer Redaktion einen Kurswechsel: „Die Coronapolitik muss sich insbesondere an der Situation der Intensivstationen ausrichten, weg von der Inzidenz. Wir wollen wieder mehr Normalität ermöglichen.“ Die Liberalen wollten 2G im Handel „zügig abschaffen“. Das Ansteckungsrisiko im Bekleidungsgeschäft sei genauso gering wie im Supermarkt, so Rasche. Auch die Testpflicht für Geimpfte und Genesene in der Gastronomie solle fallen. Für 16- und 17-Jährige müsse man Einschränkungen im Sport aufheben.

Die NRW-FDP scheint in der Corona-Position die bundesweite Schrittmacher-Funktion der Ministerpräsidenten-Konferenz, der ihr eigener Regierungschef Wüst vorsitzt, immer stärker anzuzweifeln. Die jüngsten Beschlüsse seien von vielen Ländern nicht 1:1 umgesetzt worden, sagte Rasche: „Offensichtlich ist das Vertrauen in die MPK verloren gegangen.“

