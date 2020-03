Essen. Was man so alles sehen und lernen kann, wenn man die eigene Wohnung nicht zum Sport verlassen soll. Eine Kolumne.

Kennen Sie das: Sie gehen durchs Leben und fühlen sich mehr als andere als Nerd, schräger als der Rest der Welt? Wie ich darauf komme? Wer im Homeoffice arbeitet, auch das Fitnessstudio ins Wohnzimmer verlegen muss, dem öffnen sich ganz neue Perspektiven, wenn er etwa beim Heimyoga – was soll man mit dem Tag sonst anfangen – sich in den heraufschauenden Hund bemüht und bei der Suche nach innerer Leere stattdessen alle möglichen Details sieht und damit Erhellendes über sich selbst erkennt.

Plötzlich werden Bücher wieder sehr attraktiv

Das mit der inneren Leere hatte bei mir schon im Fitnessstudio nie so recht geklappt. Jedenfalls hab ich dort statt ferner Horizonte nur die Staubflusen in den Ecken gesehen. In der eigenen Wohnung schaue ich gar nicht erst hin. Stattdessen fiel mein Blick auf einen meiner Bücherstapel. Die sind eine Art Ersatzdroge: Wer weder Sport schauen kann, noch selber ordentlich Sport treiben darf, für den werden Bücher attraktiv.

Eine kleine Zielgruppe

Ganz oben auf dem Stapel also Klassiker wie „Yoga für Männer“ (viele Bilder) oder „Stabilisierung – speziell für Volleyballer“. Dann ein Buch, dessen Titel die Nische der Leserschaft ebenfalls zart andeutet: „Das ist ein Volleyballbuch“. Damit ist alles gesagt. Wer sich in dem Umfeld bewegt, kann da viel Nutzen draus ziehen. Zudem liefert es über den Sport hinaus Denkanstöße, weil es komplett weiblich durchgegendert ist.

Etwas weiter unten im Stapel: „Der Winter-Transfer“ des britischen Krimi-Autors Philip Kerr. Ein Thriller über die schmutzigen Geschäfte im Fußball, erzählt an einem Trainer in der Premier League, der als Detektiv wider Willen eine deutliche bessere Bilanz hat als auf dem Platz.

Tipps von einer Legende

Weiter oben im Stapel ruht ein gedruckter Veteran: Das erkennt man schon daran, dass der Autor Athleten empfiehlt, beim Sport unter dem „Jersey“ leichte „Netzhemden“ zu tragen, damit bei körperlicher Anstrengung der Schweiß leichter abtransportiert wird. Begriffe, die nur Sportler der Generation Baumwolle aus eigener Anschauung kennen dürften.

„Doc“ Müller-Wohlfahrt, legendärer Mannschaftsarzt bei der Fußball-Nationalmannschaft und beim FC Bayern München, hatte 1996 das Bändchen mit dem hilfsbereiten Titel „Verletzt… Was nun?“ verfasst. Für den medizinischen Laien verständlich werden jedenfalls die wichtigsten Sportverletzungen und sinnvolle Therapien erklärt.

Einfache Ratschläge, immer wieder wichtig

Streng genommen ließe sich der „Ratgeber“ auf drei Kernsätze zusammenkürzen. 1. Sportler, macht euch ordentlich warm. 2. Wer Schmerzen hat, vor allem akute, sollte sofort mit dem Sport aufhören. 3. Wer Schmerzen hat, sollte ärztlichen Rat einholen. Das ist eigentlich schon alles. Dennoch schaue ich da zur Vergewisserung immer wieder mal rein. Bedauerlicherweise werden die empfohlenen Trainingspausen nicht kürzer.

Von dem Buch erzählte ich einem Kollegen. Der Mann ist Sportjournalist, Altherrenkicker zudem. Dennoch überraschte mich, dass er es kannte. Noch mehr der Satz „Klar, das habe ich auch zu Hause.“ Ich bin offenbar doch viel normaler, als ich dachte.