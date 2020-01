Kitzbühel/Essen. In Kitzbühel rasen am Samstag die besten Skirennfahrer der Welt wieder die Streif hinunter. Thomas Dreßen ist einer der Mitfavoriten.

Kitzbühel: Ski-Ass Thomas Dreßen kennt alle Streif-Tücken

Die Gamsstadt Kitzbühel bietet professionell umherreisenden Skirennfahrern allerlei Vorzüge, von denen einer besonders wertvoll erscheint: Wenn diese Verrückten auf Brettern – so muss man sie wohl bei allem Respekt nennen – aus der Schussfahrt mit mehr als 140 km/h zum letzten Sprung ansetzen und sie kurz nach dem Flug die Ziellinie überqueren, müssen sie DJ Ötzi zum Glück nur sehen und nicht hören.

Apres-Ski-Lieder gehören zu Weltcuprennen so selbstverständlich wie Rosinen in den Kaiserschmarrn. Wer den Höllenritt auf der Streif körperlich unversehrt überstanden hat, muss anschließend aber noch um sein Hörvermögen bangen: Der österreichische Musiker gehört regelmäßig zu den 60.000 schampusverzückten Zuschauern auf dem letzten Streckenabschnitt. Doch selbst wenn dann seine frühestens ab dem dritten Jagertee erträgliche künstlerische Darbietung aus den Boxen dröhnt, wird sie überdeckt vom Getöse der gesamten Masse. „Manchmal“, sagt Thomas Dreßen deshalb, „weiß man am Ende in Kitzbühel gar nicht, wo man wirklich gerade ist.“

Auf der Streif werden Heldengeschichten geschrieben

Die Orientierung ist Deutschlands rasantestem Skirennfahrer freilich noch nie während der knapp zweiminütigen Mutprobe auf blankem Eis verloren gegangen. Auch nicht vor zwei Jahren, da gewann Dreßen sensationell als zweiter Deutscher nach Sepp Ferstl (1978, 1979) das berühmteste Abfahrtsrennen der Welt. Auch an diesem Samstag (11.30 Uhr/ARD) werden auf der Streif Heldengeschichten geschrieben, an die später der Name des Siegers auf einer Gondel erinnern wird. „Ich bin die Streif noch nicht so oft gefahren, aber dafür hat’s schon ganz gut funktioniert“, sagte Dreßen bei Eurosport. Ganz gut? Aber sicher doch.

Um in Kitzbühel eine Ski-Legende zu werden, muss man nicht über die ganze Saison hinweg, sondern an dem einen besonderen Tag auf den 3312 Streckenmetern der Beste sein. Ein perfektes Rennen? Gibt es für den 26 Jahre alten Dreßen ohnehin nicht: „Selbst wenn glaubt, man ist bei 100 Prozent, ist es nie perfekt.“ Heißt also, man kann nicht davon ausgehen, beim 80-Meter-Sprung hinein in die Mausefalle, beim Gleiten im Gschöss oder wenn in der Hausberg-Kompression Fliehkräfte von 3,5 G den Körper aus der Idealspur drängen wollen, fehlerfrei zu bleiben.

Dreßen: "Der Kopf macht bei uns 90 Prozent aus"

„Wir wollen immer das Maximum abrufen“, sagt das 1,88 Meter große und 100 Kilo schwere Kraftpaket aus Mittenwald, „aber das Maximum kann sich über die Saison auch verändern. Der Kopf macht bei uns 90 Prozent aus. Skifahren können wir alle. Nur einer kann es am Renntag besser abrufen als die anderen.“

Es ist daher unerlässlich, sich nur frei von Zweifeln und anderen Gedanken aus dem Starthäuschen zu stürzen. Denn Glücksmomente können dann theoretisch genauso wieder vor das geistige Auge treten wie vermeintlich verdrängte Eindrücke von Stürzen. „Man darf nicht an vergangene Rennen denken“, sagt Dreßen. „Wer in der Vergangenheit lebt, entwickelt sich nicht weiter – egal ob sportlich oder menschlich.“

2018/2019 verpasste Dreßen Kitzbühel wegen eines Kreuzbandrisses

Obwohl er als Mittzwanziger längst nicht im besten Abfahreralter ist, hat Dreßen so einen Reifeprozess bereits mitgemacht. Nicht privat, da ist der Harley-Davidson-Liebhaber, der mit seiner Freundin in Scharnstein am Traunsee (östlich von Salzburg) lebt und dessen Dialekt eher eine österreichische als eine oberbayrische Herkunft vermuten lässt, unglaublich geerdet. Sportlich gab es den aber sehr wohl. Nach seinem Traumwinter 2017/2018 durfte Dreßen im letzten Jahr Kitzbühel nach einem Kreuzbandriss nur im Zielauslauf erleben – dem Vernehmen nach auch nicht in unmittelbarer Nähe von DJ Ötzi. Ende November kehrte er dann mit dem Sieg im kanadischen Lake Louise zurück, bei den Alpen-Abfahrtsklassikern in Gröden (Italien) und Wengen (Schweiz) stand er zuletzt jeweils als Dritter auf dem Stockerl.

Auf der Piste hat Thomas Dreßen für jedes Problem eine Lösung

Und nun also Kitzbühel. „Ich freue mich brutal drauf“, sagt Dreßen. Im Rennen streichelt er mit seinen Skiern zwar nicht so den Schnee wie der Topfavorit und Weltcup-Führende Beat Feuz (Schweiz). Aber wie am Donnerstag, als es ihn im Karussell fast geschmissen hätte („Da hob i kurz auf dem Oarsch g‘hockt“), hat Instinktfahrer Thomas Dreßen für jede Tücke eine Lösung a, eine Lösung b und eine Lösung c parat. Vermutlich auch für den Fall, dass er DJ Ötzi im Zielraum nicht nur sehen, sondern auch hören sollte.