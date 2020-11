Handball-Bundestrainer Gislason: Debüt nach 273 Tagen

Lange hat er warten müssen auf diesen Moment, auf dieses erste Spiel als Trainer der deutschen Handball-Nationalmannschaft. Der geplante Einstand im März? Abgesagt. Die Olympia-Qualifikation im April? Ausgefallen. Die Olympischen Spiele im Sommer? Verschoben. Alfred Gislason hatte daher viel Zeit. Er kümmerte sich um die Rosen und Obstbäume auf seinem Hof bei Magdeburg, analysierte sich durch sämtliches Videomaterial der jüngsten Turniere. Einmal leitete er sogar die Trainingseinheit einer Jugendmannschaft in der Nähe, um endlich einmal wieder in der Halle stehen zu können. Nun aber, nach 273 Tagen im Amt, hat das nervenzehrende Warten für den 61-Jährigen ein Ende. Heute starten die deutschen Handballer gegen Bosnien-Herzegowina (16.15 Uhr/ZDF) in die Qualifikation zur EM 2022. Gislason legt los.

Es ist nicht das Debüt, wie es sich der Isländer bei seiner Amtsernennung im Februar vorgestellt hatte. Sein erster Auftritt am Spielfeldrand fällt nun mitten in eine Pandemie, findet ohne Zuschauer im riesigen ISS-Dome in Düsseldorf statt, mit zahlreichen Ausfällen auf der eigenen und noch mehr auf der Seite des Gegners. Corona hat auch den Handball voll im Griff.

„Komisch und unfair“

Nicht weniger als zwölf Qualifikationsspiele mussten alleine in Europa in diesen Tagen verlegt werden. Die Bosnier hatten ebenfalls wegen zahlreicher Infektionen die Verlegung des Spiels beantragt, doch die Europäische Handball-Föderation verneinte. Jede weitere Verlegung würde die Terminprobleme weiter erhöhen. So machte sich am Mittwoch ein Rumpfteam mit zehn Feldspielern und einem Torhüter von Sarajevo aus auf den Weg ins Rheinland. „Ich finde das richtig komisch und unfair, aber wir müssen spielen“, sagte Bosniens Torhüter Benjamin Buric von der SG Flensburg-Handewitt der dänisch-deutschen Zeitung „Flensborg Avis“.

Wirklich begeistert sind auch die deutschen Spieler nicht. „Wenn so viele Spieler aus so vielen Ländern zusammenkommen, dann ist die Wahrscheinlichkeit relativ hoch, dass zumindest einer das hat“, sagte Abwehrchef Hendrik Pekeler vom THW Kiel. „Und ich weiß nicht, wie intensiv woanders getestet wird.“ Momentan, das ergänzte Kreisläufer Patrick Wiencek, Pekelers Teamkollege, mit einem „mulmigen Gefühl“, rücke der Sport in den Hintergrund: „Wir wollen alle gesund bleiben.“

"Frage stellen, ob das sinnvoll ist"

Ähnliche Töne schlug Kapitän Uwe Gensheimer von den Rhein-Neckar Löwen an: „Wir freuen uns auch, dass wir uns alle wieder treffen können. Aber man muss sich fragen, ob es in dieser Phase der Saison so sinnvoll ist, dass alle Nationalspieler quer durch Europa reisen müssen“, sagte der Linksaußen. „Das ist keine Situation, die wir uns wünschen, denn dann ist die Gefahr groß, dass Spielabsagen in der Bundesliga kommen werden.“

Denn ja, die EM-Qualifikation ist nur eine Unterbrechung des Handball-Alltags. Sie spielen weiter, und darüber sind Deutschlands Handballer froh. Doch sie spielen viel, sehr viel sogar. Ein Nationalspieler im Diensten eines Topvereins wie dem THW Kiel oder der SG Flensburg-Handewitt kommt bis Ende Januar noch auf 16 Bundesligaspiele, zwölf Einsätze in der Champions League, vier EM-Qualifikations- und bis zu neun Spiele bei der Weltmeisterschaft in Ägypten. Die Diskussion über die Dauerbelastung im Handball ist chronisch, aber so rasant ging es aufgrund der verspäteten Ligastarts noch nie von Spiel zu Spiel. Die Show muss weitergehen, Vereine und Verbände müssen spielen, um wirtschaftlich zu überleben.

Torhüter Wolff nicht dabei

Coronabedingte Ausfälle sind da keine Seltenheit. Auch Gislason muss auf Spieler verzichten. Torhüter Andreas Wolff bleibt wegen eines Coronafalls bei seinem Klub Vive Kielce in Polen, Spielmacher Philipp Weber nach neun (!) Infektionen beim SC DHfK Leipzig in Quarantäne. Skurril: Rückraumspieler Christian Dissinger aus dem Europameisterteam von 2016, der in dieser Woche sein Comeback feiern sollte, war schon in Deutschland gelandet, ehe ihn Corona-Fälle im Umfeld seines mazedonischen Klubs Vardar Skopje ausbremsten.

Dennoch will Gislason sein Debüt motiviert angehen. Er wolle „Leidenschaft sehen, und dass jeder alles in das Spiel reingibt und dass wir die Bosnier nicht auf die leichte Schulter nehmen. Wir wollen Vollgas geben – und das Spiel auch zusammen genießen.“