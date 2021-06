French Open: Dem neuen Struff ist alles zuzutrauen

Paris. Jan-Lennard Struff, Tennisprofi aus Warstein, hat bei den French Open die zweite Runde erreicht. Er beweist dabei einmal mehr mentale Stärke.

Abend seines bisher größten Pariser Tennistages fand Jan-Lennard Struff, er könne sich durchaus noch einmal gratulieren zu seinem erstaunlichen Triumphmoment. Andrej Rublew, sein Gegner, sei ja durchaus ein „Brocken“ gewesen, eine „echte Kante“, einer, der sogar „bei einigen als Geheimfavorit auf dem Zettel“ gestanden hätte. Aber Struff ist mittlerweile auch jemand, dem keiner im Tourzirkus mehr trauen kann. Und dem alles zuzutrauen ist. Struff kann, ganz anders als in seinen jüngeren Jahren, nun als gereifte Kraft auf der Tennistour auch die scheinbar unmöglichen Dinge möglich machen. Nicht immer, aber ausreichend häufig. So wie bei diesen French Open 2021: Mit 2:0-Sätzen lag Struff in Front gegen den Weltranglisten-Siebten aus Russland, dann kassierte er den 2:2-Satzausgleich. Doch Struff, 42. der ATP-Rangliste, steckte den Konter weg, mit Kampfgeist, mit Beharrlichkeit, mit Selbstbewusstsein. Mit den Qualitäten, die den reifen, neuen Struff auszeichnen.