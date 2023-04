Finals 2023 Rhein-Ruhr: Datum, Sportarten, TV und Zeitpläne - alle Infos

Turnerin Elisabeth Seitz am Stufenbarren.

Essen. 2023 finden die Finals Rhein-Ruhr, deutsche Meisterschaften in 18 Sportarten, wieder in Düsseldorf und Duisburg statt. Die wichtigsten Fakten.

Die Finals sind noch eine vergleichsweise junge Tradition, aber eine, die sich zielsicher in die Herzen der Fans arbeitet. Die Idee sportartübergreifender Meisterschaften schafft vor allem vielseitig interessierten Sportfans, aber auch den beteiligten Athleten ein besonderes Ereignis. In diesem Jahr treffen sich Sportlerinnen und Sportler aus 18 verschiedenen Sportartarten wieder in der Region Rhein-Ruhr um ihre „Deutschen", die Finals 2023 Rhein Ruhr, auszutragen.

Wo finden die Finals Rhein-Ruhr 2023 statt? Das sind die wichtigsten Details

Datum: 6. bis 9. Juli

Orte: Düsseldorf und Duisburg

Außerdem Finals außerhalb von Rhein-Ruhr: Leichtathletik (Kassel), Schwimmen, Turmspringen (noch offen)

Zahl der Sportarten: 18

Finals 2023 Rhein-Ruhr: Welche Sportarten gibt es zu sehen?

In Düsseldorf:

Taekwondo, Judo und Tischtennis (Castello)

Triathlon (Medienhafen)

3x3 Basketball (Burgplatz)

Gerätturnen, Rhythmische Sportgymnastik und Trampolinturnen (PSD Bank Dome)

Bogenschießen (noch offen)

In Duisburg:

Boxen und Breaking (Kraftzentrale, Landschaftspark Duisburg-Nord)

Klettern und BMX (Hochofen-Karree bzw. auf dem Bunkervorplatz Landschaftspark Duisburg-Nord)

Kanu und Kanu-Polo (Duisburger Innenhafen)

Die Finals 2023 Rhein Ruhr live im Fernsehen

Wie in den vergangenen Jahren werden die beiden öffentlich-rechtlichen Sender ARD und ZDF die Finals 2023 live übertragen. Die genauen Sendezeiten werden erst feststehen, wenn die genauen Abläufe der Wettkämpfe festgelegt wurden.

Infos zu Zeitplänen und Tickets für die Finals 2023

Die Organisationen haben bislang längst noch nicht alle Zeitpläne ausgearbeitet. Konkrete Tage und Zeiten gibt es bislang nur beim Turnen un der Rhythmischen Sportgymnastik.

Zu den Tickets schreiben die Veranstalter auf ihrer Webseite: "In Düsseldorf und Duisburg können viele Wettkämpfe kostenfrei und ohne Eintrittskarte besucht werden – inklusive des Stabhochsprungs der Leichtathletik am Rheinufer.

Tickets für Gerätturnen, Judo, Rhythmische Sportgymnastik, Taekwondo, Tischtennis und Trampolinturnen (alle in Düsseldorf), Leichtathletik (Kassel) und Schwimmen (Berlin) sind bereits im Vorverkauf oder werden bald erhältlich sein. "

Deutsche Meisterschaften im Turnen und in der RSG

Der Wettkampfplan der Turner steht bereits fest. Für dieses Ereignis werden bereits seit Ende vergangenen Jahres Tickets verkauft. Es gibt Einzeltickets, Disziplinentickets, Tagestickets, VIP-Ticketpakete für die Wettkämpfe im PSD Bank Dome. Preise und Reseriverungen gibt es unter finals23-tickets.reservix.de

Zeitplan beim Turnen

Donnerstag, 6. Juli 2023

15 bis 17 Uhr: Gerätturnen Frauen – Mehrkampf

18:30 bis 20 Uhr: Rhythmische Sportgymnastik Gruppe – Mehrkampf

Freitag, 7. Juli 2023

9 bis 14 Uhr: Rhythmische Sportgymnastik Gruppe – Gerätefinals + Rhythmische Sportgymnastik Einzel – Mehrkampf

15:30 bis 18:30 Uhr: Gerätturnen Männer – Mehrkampf

18:30 Uhr: Gerätturnen Männer – Mehrkampf Samstag, 8. Juli 2023

9:00 bis 12:30 Uhr: Rhythmische Sportgymnastik Einzel – Gerätefinals

13:30 bis 16 Uhr: Gerätturnen Frauen/Männer – Gerätefinals I

Sonntag, 9. Juli 2023

11 bis 13:30 Uhr: Gerätturnen Frauen/Männer – Gerätefinals II

14:30 bis 19 Uhr: Trampolinturnen Frauen/Männer

Infos und Adressen der Wettkampfstätten bei den Finals 2023 Rhein Ruhr

PSD Bank Dome (10.000-15.000 Plätze): DEG-Platz 1, Theodorstraße 281, 40472 Düsseldorf

Castello (ca: 3200 Plätze) Karl-Hohmann-Straße 1, 40599 Düsseldorf

Medienhafen (---) Am Handelshafen , 40221 Düsseldorf

Landschaftspark Nord (---) zentraler Parkplatz: Emscherstraße 71

47137 Duisburg

