Fallon Sherrock ist bei der Darts-WM ausgeschieden.

London. Sie war die Überraschung bei der Darts-WM. Nun ist sie ausgeschieden. Fallon Sherrock hat in der dritten Runde verloren.

Die märchenhafte Reise von Fallon Sherrock bei der Darts-WM in London ist in der dritten Runde zu Ende gegangen. Die 25-Jährige, die als erste Frau bei einer WM einen Mann besiegt hatte und dieses Kunststück in der zweiten Runde wiederholte, verlor gegen ihren englischen Landsmann Chris Dobey 2:4. Damit verpasste sie den Einzug ins Achtelfinale. Sherrock darf sich mit 25.000 Pfund Preisgeld trösten.

Sherrock hatte am 17. Dezember in der ersten Runde durch ihren Sieg gegen Ted Evetts weltweit für Aufsehen gesorgt. Dieses nahm noch zu, als sie in der zweiten Runde den Weltranglistenelften Mensur Suljovic aus Österreich aus dem Turnier warf. Sogar Tennis-Ikone Billie Jean King, in ihrer Sportart Vorreiterin für die Gleichstellung von Mann und Frau, gratulierte aus den USA.

Darts-WM: Sherrock überzeugte zunächst

Im Match gegen Dobey knüpfte Sherrock zunächst an die starken Leistungen aus den ersten Runden an und ging mit 2:1 Sätzen in Führung. Vor allem bei ihren Versuchen auf die Doppelfelder glänzte die alleinerziehende Mutter aus Milton Keynes. Ihre Quote konnte Sherrock aber nicht halten, Dobey steigerte sich und zog verdient ins Achtelfinale ein. (sid)