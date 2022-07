Essener Tennisprofi Oscar Otte am Knie verletzt

Essen. Der Spieler des TC Bredeney musste sich einer Arthroskopie im Knie unterziehen. Einen Start bei den US Open hat er noch nicht abgeschrieben.

Der Essener Tennisprofi Oscar Otte, der auch bei Grand-Slam-Turnier in Wimbledon von sich hören machte, hat sich am Knie verletzt. Die Reha hat er bereits begonne.

OP kurz nach Geburtstagsfeier

Der Spieler des TC Bredeney, für den er kürzlich noch in der Bundesliga gespielt hatte, teilte auf Instagram mit, dass er sich einer Arthroskopie wegen Problemen am Innenmeniskus unterzogen habe. Eine Tennispause deutete der 29-Jährige, der am 16. Juli Geburtstag feierte, an: „Ich kann es nicht erwarten, bald wieder auf dem Tennisplatz zu stehen. Die Reha und die Erholungsphase beginnen morgen“, schrieb er in seinem Post am Montagabend.

Sein Mülheimer Trainer Peter Moraing bestätigte den Eingriff am Knie. Er schätzt "etwa vier Wochen Pause".

Auf Weltranglistenposition 36 vorgeschoben

Oscar Otte war in ebenfalls verletzungsbedingter Abwesenheit von Alexander Zverev der bestplatzierte Deutsche in Wimbledon gewesen und hatte sich in der Weltrangliste auf Position 36 vorgeschoben. In London schaffte er es als bester deutscher Spieler im Herrenfeld von Wimbledon in Runde drei, wo ihn Shootingstar Carlos Alcaraz stoppte.

Ob Oscar Otte wieder rechtzeitig für die US Open wird, ist fraglich. Das vierte Grand-Slam-Turnier des Jahres beginnt am 29. August in New York. "Bis dahin wieder fit zu werden, ist der Plan. Vielleicht ist er schon rechtzeitig für das Turnier in Winston wieder spielbereit", hofft sein Trainer Peter Moraing. Die Winston-Salem-Open beginnen am 21. August.

Mehr Artikel aus dieser Rubrik gibt's hier: Sportmix