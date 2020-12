EM, Olympia, Handball-WM: So wird das Sportjahr 2021

Essen. Das Sportjahr 2020 litt unter der Corona-Pandemie. Viele Events fielen aus. Das hat Auswirkungen auf den neuen Terminplan. Ein Übersicht.

Als sich das Coronavirus im Frühjahr 2020 immer weiter in alle Teile der Welt ausgebreitet hat, kam auch der Spitzensport rasch zum Erliegen. Die letzten Wintersport-Veranstaltungen im März fielen aus, die Formel-1-Motoren heulten erst im Hochsommer auf. Und die Fußball-Europameisterschaft sowie die Olympischen Spiele von Tokio wurden ins neue Jahr verlegt. Umso voller ist der Sportkalender für 2021. Ein Überblick.

Januar

Das Jahr 2021 ist erst ein paar Tage alt, wenn bereits die ersten Höhepunkte anstehen. Die Darts-Profis ermitteln ihren Weltmeister am 3. Januar. Drei Tage später, nach dem Springen in Bischofshofen, weiß man auch, ob ein deutscher Skispringer zum ersten Mal seit Sven Hannawald 2002 die Vierschanzentournee gewinnen kann. Die Biathlon-Elite ist im Januar gleich zweimal in Oberhof zu Gast (7. – 10./13. – 17.). Von der Bestbesetzung ist die deutsche Handball-Nationalmannschaft nach vielen persönlichen Absagen von Top-Spielern bei der WM in Ägypten weit entfernt (13. – 31.).

Februar

Der FC Bayern München peilt bei der Klub-WM in Katar vom 1. Bis 11. Februar nach dem Über-Jahr 2020 den nächsten Triumph an. Das größte Einzelsport-Ereignis der Welt, der SuperBowl, also das Finale der nordamerikanischen Football-Liga, findet am 7. Februar in Tampa im US-Bundesstaat Florida statt. Von tropischer Hitze zur Kälte – die Wintersport-Höhepunkte: die Bob-WM (5. – 14.) in Altenberg, die Alpine Ski-WM in Cortina (8. – 21.), die Biathlon-WM in Pokljuka/Slowenien (10. – 21.) sowie die Nordische-WM vor bis zu 2500 Zuschauern in Oberstdorf (23. – 7. März). Etwas später also sonst im Jahr küren die Tennis-Profis bei den Australian Open ihre ersten Grand-Slam-Sieger (8. – 21.).

März

Die ersten Radsport-Highlights stehen an: die Fernfahrt Paris – Nizza (7. – 14.) und Mailand-Sanremo (20.). Mit dem Großen Preis von Australien beginnt traditionell die Formel-1-Weltmeisterschaft (21.). Die deutschen Handballer wollen sich in Berlin (12. – 14.) für die Olympischen Spiele qualifizieren. Kurios: Die U21-EM der Fußballer wird wegen der Pandemie in zwei Teilen ausgespielt, um den Terminplan im Sommer zu entzerren. Vom 24. bis 31. März steht die Gruppenphase an, die Finalrunde folgt vom 31. Mai bis 6. Juni.

April

Mit den Rennen Paris – Roubaix (11.) und Lüttich-Bastogne-Lüttich (25.) gehen die Radsport-Frühjahrsklassiker zu Ende. Das Golf-Masters in Augusta/Georgia, das 2020 erst im November ausgespielt wurde, kehrt zum traditionellen Termin im Frühjahr (8. – 11.) zurück.

Mai

Spätestens jetzt folgt ein Wettbewerb auf den nächsten: von Giro d’Italia (8. – 30.), über die Play-offs in der Basketball-Bundesliga (ab 11.) und die Eishockey-WM in Riga und Minsk, hin zum Fußball: DFB-Pokal-Finale (13.), die letzten Spieltage der drei Profiligen (22./23.) mit anschließender Relegation und dem Champions-League-Finale in Istanbul (29.). Wer dann immer noch nicht genug hat, kann den Großen Preis von Monaco (23.) schauen oder die am selben Tag beginnenden French Open verfolgen (Finale: 6. Juni). Und am 30. Mai stehen die besten Klubmannschaften Europas fest – sowohl im Basketball (EuroLeague) als auch im Handball (Champions League).

Juni

Die Corona-bedingt nach 2021 verlegte Fußball-EM in mehreren europäischen Städten überschattet den Juni (11. Juni bis 11. Juli), doch das Sportprogramm bietet noch einiges mehr: die Deutschen Meisterschaften (Finals) in verschiedenen Sportarten an Rhein und Ruhr, Braunschweig (Leichtathletik) sowie in Berlin (3. -6.). Im französischen Brest macht sich das Peloton der Tour de France auf den Weg nach Paris (26. Juni - 18. Juli). Das Tennis-Turnier in Wimbledon beginnt am 28. Juni und endet am 11. Juli.

Juli

Die Olympischen Sommerspiele von Tokio (23. Juli - 8. August), eigentlich schon für 2020 angedacht, sind das größte Sportevent des Jahres – vermutlich wie die EM ohne Fans. Es muss stattfinden, schließlich geht es um Milliarden: Deshalb unter anderem nach 2022 verlegt: die Leichtathletik-Weltmeisterschaft in Eugene/Oregon und die Schwimm-WM in Fukuoka/Japan.

August

Nach Olympia ist vor den Paralympics. Auch die Titelkämpfe der Behindertensportler werden in Tokio ausgetragen. Die Vuelta in Spanien vom 14. August bis 5. September ist traditionell die dritte große Rad-Rundfahrt des Jahres. In New York will Tennis-Profi Alexander Zverev wie 2020 ins Finale der US Open einziehen (30. August - 12. September).

September

Beim Ryder Cup (21. – 26.) in Haven/Wisconsin treffen die besten Golfer Europas und der USA gegeneinander an. Im Jahr 2020 war das prestigeträchtige Duell der Pandemie zum Opfer gefallen. Beim Berlin-Marathon (26.) wird Jagd auf den Weltrekord gemacht.

Oktober

Alle guten Dinge sind drei: Nach der Absage des regulären Termins im Oktober 2020 und des Ersatzdatums im Februar 2021 plant das deutsche Duo Jan Frodeno und Anne Haug die Titel-Verteidigung beim Ironman auf Hawaii (9.).

November

Turin statt London: Im Norden Italiens findet die Tennis-Saison vom 14. bis 21. November mit der ATP-WM ein Ende.

Dezember

Mit dem Großen Preis von Abu Dhabi (5.) endet Mick Schumachers erste Formel-1-Saison – und ein Rekord seines Vaters kann fallen. Nämlich wenn Mercedes-Pilot Lewis Hamilton zum achten Mal Weltmeister werden würde. Letzter Sport-Höhepunkt des Jahres: die Handball-WM der Frauen in Spanien (2. – 19.).