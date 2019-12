Die Rücktritte von Dahlmeier und Neureuther schmerzen

Es wird nur ein Zufall sein, dass das bekannteste Schnee-Lächeln der letzten Jahre gleich paarweise aus demselben Ort kommt. In Person von Laura Dahlmeier und Felix Neureuther stehen zwei junge Menschen aus Garmisch-Partenkirchen stellvertretend für Erfolge und Charme des deutschen Wintersports im ausgehenden Jahrzehnt.

Zwei Athleten, die in der Loipe und am Schießstand sowie auf der Piste immer alles gegeben haben. Von denen die eine den Ruhm etwas mehr scheute als der andere. Die aber beide über Olympiasiege, Weltmeistertitel und Weltcup-Triumphe hinaus charismatische, nachdenkliche Zeitgeister sind. Zwei, die bis ins Frühjahr ihre Sportarten würdig repräsentiert haben, die zugleich Teil einer kommerziellen Unterhaltungsindustrie sind.

Es geht um Millionenbeträge im Wintersport

Der 35 Jahre alte Neureuther ist nun schon etwas länger Skirennfahrer a.D. als Laura Dahlmeier Biathlonrentnerin. Beim Spektakel auf Schalke am Samstag hat sie noch einmal gezeigt, wie sehr sie jungen Menschen mit Ehrgeiz und Leistungsbereitschaft ein Vorbild sein kann. Zu bitter nur, dass der Spitzensport der 26 Jahre jungen Frau offenbar nichts mehr bieten kann. Man muss aber nicht fürchten, sie könnte eines Tages an dieser Entscheidung verzweifeln.

Die Rücktritte Dahlmeiers und Neureuthers sind ein schwerer Schlag für den Deutschen Skiverband. Es wird nicht leicht, adäquate Nachfolger für sie zu finden. Wie in allen Disziplinen geht es bei der Vermarktung im Poker mit Fernsehanstalten und Sponsoren um Millionenbeträge, mit denen Talente gefördert und geformt werden.

Bei der Vierschanzentournee bekommen die Springer Aufmerksamkeit

Am Sonntag hat die Vierschanzentournee begonnen – ohne den verletzten DSV-Posterboy Andreas Wellinger, der Olympiasieger taugt mit seiner urigen Art am ehesten zur Massenunterhaltung. Doch selbst wenn Karl Geiger, Stephan Leyhe oder der wiedererstarkte Dreifach-Weltmeister Markus Eisenbichler wohl nie in diese Rolle werden schlüpfen können, weil sie sich auch nicht danach drängen: Durch den Ruhemodus des Profifußballs ist ihnen bis zum letzten Springen am 6. Januar in Bischofshofen eine breite Aufmerksamkeit sicher. Dass sie sich nicht in Kleider zwängen wollen, die ihnen nicht passen, sollte ihnen aber gestattet werden.