Die Handball-Bundesliga versinkt im Corona-Chaos

Essen. Die Bundesliga kämpft nach den Länderspielen mit Corona-Problemen. Drei Teams in Quarantäne, 13 verschobene Spiele – und Zweifel am Sinn der WM.

Als die Handball-Profis der Rhein-Neckar Löwen am Samstag ihr Spiel gegen den TBV Lemgo-Lippe mit 26:18 gewonnen hatten, standen kurz die vorangegangenen 60 Spielminuten im Vordergrund. Die Löwen sind Tabellenführer der Bundesliga (HBL), daran änderte auch der 32:27-Erfolg des THW Kiel am Sonntag gegen den Bergischen HC nichts. Löwen-Trainer Martin Schwalb vermied jedoch forsche Töne in Sachen Titelkampf und lobte lieber den Einsatz seiner Spieler. Für wenige Sekunden fühlte es sich an, als ginge es ausnahmsweise nur um das Sportliche.

Die Illusion währte nur kurz, auch Schwalb sprach schon bald wieder über das Coronavirus und seine Auswirkungen, die im Handball längst über den Anblick leerer Hallentribünen hinausgehen. Mehrere Spieler sind infiziert, drei komplette Bundesligateams befinden sich in Quarantäne, 13 Spiele wurden in den vergangenen Wochen verschoben, ein Terminchaos für die kommenden Wochen ist programmiert. Und auch die Frage nach dem Sinn der Austragung der WM im Januar wird lauter gestellt. Nach dem Abbruch der Vorsaison im März steckt der Handball erneut in der Krise.

„Die Liga ist wichtiger als die WM“

Der erste Dominostein fiel mit einem Krachen. Gleich neun Coronafälle meldete der Bundesligist SC DHfK Leipzig Anfang November, und mit den kurz darauf folgenden EM-Qualifikationsspielen kippten weitere. Nach den Erfolgen der deutschen Mannschaft gegen Bosnien-Herzegowina und in Estland wurden Torhüter Johannes Bitter (TVB Stuttgart) und die Feldspieler Marian Michalczik (Füchse Berlin), Juri Knorr (GWD Minden) und Finn Lemke (MT Melsungen) positiv getestet. Die kompletten Teams aus Minden und Melsungen begaben sich in Quarantäne, die Berliner zogen nach, als neben dem Test von Michalczik auch der von Milos Vujovic (Montenegro) positiv ausfiel.

Die Nationalspieler waren nach der Rückkehr nicht isoliert worden, sie stiegen umgehend wieder ins Teamtraining ein. Beispiele wie diese zu spät festgestellten Infektionen ließen Bob Hanning, Geschäftsführer der Füchse Berlin, schon darüber nachdenken, „ob wir mit zwei Mannschaften antreten sollten. Eine für die Bundesliga und eine, die im europäischen Wettbewerb antritt, um die Belastungen dementsprechend steuern zu können.“

„Wir brauchen dieses Turnier“

Dass eine Corona-Infektion ernst­zunehmen sei, betonte auch Mindens Geschäftsführer Frank von Behren: „Juri Knorr zeigt starke Symptome, damit ist nicht zu spaßen“, sagte der Ex-Nationalspieler sorgenvoll: „Deswegen muss man diese internationalen Reisen in der jetzigen Zeit stark infrage stellen.“ Und damit auch die nahende WM in Ägypten mit 32 Mannschaften. Denn nach der Versammlung der Nationalmannschaften trat ein, was die Klub-Oberen vor den Länderspielen befürchtet hatten: „Die Spieler kommen wieder und sind infiziert und legen damit Teile des Ligabetriebs lahm“, sagte von Behren. „Die Liga ist wichtiger als die WM“, befand auch Stuttgarts Trainer und Geschäftsführer Jürgen Schweikhardt. Selbst Nationalspieler Hen­drik Pekeler zweifelt den Sinn von Länderspielen schon länger an – und nun erst recht.

Für den Deutschen Handballbund ist eine WM-Absage laut Vorstandschef Mark Schober derzeit aber „kein Thema“. Nationalmannschafts-Kapitän Uwe Gensheimer sieht in der WM „einen immens hohen Stellenwert. Da haben wir einfach die größte Strahlkraft mit der Nationalmannschaft, um unsere Sportart zu präsentieren. Das hilft uns enorm. Wir brauchen dieses Turnier unbedingt“.

Neben der Werbung für den Handball geht es auch um viel TV-Geld. Bob Hanning hält die Austragung des Turniers in seiner Funktion als DHB-Vizepräsident in isolierter Umgebung für „viel sicherer, als in Europa herumzureisen“. Auch die Bundesliga wird erst einmal nicht unterbrochen, trotz der sich häufenden Absagen. „Noch ist das zu handhaben“, sagt HBL-Geschäftsführer Frank Bohmann.