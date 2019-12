Die Gefahr fliegt beim Skispringen immer mit

Alexander Stöckl wollte nicht mehr hinsehen. Der norwegische Cheftrainer drehte sich ab. Im Auslauf der Vogtlandarena in Klingenthal lag Thomas Aasen Markeng. Bei 131 Metern war der Junioren-Weltmeister gelandet, dann haben sich die Ski verkantet, so dass er sich das linke Knie verdrehte. Minutenlang blieb der 19-jährige Skispringer liegen. Und auch wenn er einige Zeit später vor dem Krankenwagen wieder auf eigenen Füßen stand, die Diagnose war niederschmetternd: Verdacht auf Kreuzbandriss.

Diese Verletzung gehört mittlerweile zum Skispringen wie Anfahrtshocke und Telemark-Landung. Sein Landsmann Anders Fannemel hat sich im Sommer das Kreuzband ebenso gerissen wie der deutsche Olympiasieger Andreas Wellinger. Beide werden diese Saison ebenso fehlen wie Olympiasiegerin Carina Vogt. Das Gleiche gilt für die Nachwuchshoffnungen David Siegel und Gianina Ernst. Ex-Weltmeister Severin Freund hat es gleich zweimal innerhalb von sechs Monaten erwischt. Nach einer zusätzlichen Meniskus-Operation im Februar wird der 31-Jährige erst in den kommenden Wochen in den Weltcup zurückkehren.

Schuster: Alle müssten hellhörig werden

Frisst eine Sportart ihre Kinder? Fast hat es den Anschein. „Im Skispringen sind viele Gefahren entschärft worden“, sagt Ex-Bundestrainer Werner Schuster, „aber bei den vielen Kreuzbandrissen zuletzt müssten alle hellhörig werden.“

Zumindest auf Walter Hofer trifft dies zu. Der Skisprung-Renndirektor des Internationalen Skiverbandes Fis nahm vor der Saison eine Teilschuld auf sich: „Seit wir die Keramikspuren haben, taugen die Ski nicht mehr zum Skifahren, sie haben sich zu aerodynamischen Hilfsmitteln entwickelt.“ Sind die Ski steifer, erhöht sich die Stabilität in der Luft. Für die Landung benötigt man jedoch eine gewisse Flexibilität. Die gesunde Balance ist verloren gegangen, jetzt ist ein Kompromiss vonnöten.

Schmitt: Schuh-Bindungssystem einbinden

Martin Schmitt hat eine andere Ursache ausgemacht. „In das Schuh-Bindungs-System einzugreifen hat die Fis ein Stück weit übersehen“, sagt der viermalige Weltmeister. Um eine möglichst große Tragfläche in der Luft zu haben, sind die Schuhe und auch die Bindung so ausgelegt, dass das Knie bei der Landung nach innen zeigt. Die kleinste Unebenheit auf dem Aufsprunghügel führt dann dazu, dass der Ski verkantet. Als erstes schwaches Glied muss das Knie die Verdrehung ausgleichen. Doch dazu sind die Kräfte zu groß.

Der ehemalige Bundestrainer Werner Schuster hat in einem Thesenpapier für den Deutschen Skiverband die Gründe für die vermehrten Knieverletzungen festgehalten. Eine seiner Forderungen lautet mehr Professionalität beim Oberkampfrichter: „Wir haben viele Wettkampfleiter, die das ein- oder zweimal im Jahr machen – da gibt es bessere und schlechtere, vorsichtigere oder risikofreudigere.“

Koordinatives Training nötig

Die Fis hat eine Regel geändert. Falls ein Trainer etwa wegen zu viel Aufwinds Angst um die Gesundheit seines Springers haben sollte, kann er den Anlauf verkürzen. Wenn der Athlet dann weiter als 95 Prozent der Norm-Weite fliegt, werden ihm Punkte gutgeschrieben. Wenn nicht? Pech gehabt.

Als kurzfristige Maßnahme will man beim DSV ein breit gefächertes koordinatives Training zur Selbstverständlichkeit machen. Obwohl die Gefahr erkannt ist, schnell behoben wird sie sicher nicht. Denn zu viele Parteien spielen in diesen Bereich hinein. Etwa die Trainer und Sportler, die am Material tüfteln, aber auch die Hersteller, die dieses liefern. Die Ausrichter, die für die Präparation der Aufsprunghügel verantwortlich sind. Und auch die Fis, die bei der Anlauflänge und damit den möglichen Sprungweiten ein wenig defensiver agieren muss. Wann sich diese Parteien einigen? Wahrscheinlich wird noch manches Kreuzband reißen. So wie bei Thomas Aasen Markeng am Sonntag.