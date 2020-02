Deutsche Biathleten hadern mit WM-Schießstand in Antholz

Antholz. Läuferisch zeigen sich die Deutschen in guter Form. Doch mit dem Gewehr hakt es auf der WM-Anlage. An diesem Dienstag Einzel der Frauen.

„Manchmal“, sinnierte Arnd Peiffer unlängst nach dem WM-Sprint, „würden uns die Trainer wohl ganz gern auseinander nehmen; die Laufleistung des einen mit dem Schießergebnis des anderen mischen. Und umgekehrt.“ Da dies aber weder physiologisch möglich noch regelgerecht ist, bleibt es dabei: Jeder Biathlet muss allein versuchen, diese unterschiedlichen Disziplinen so perfekt wie möglich zu kombinieren.

15-km-Einzelrennen der Frauen

Die läuferische Verfassung bereitet den deutschen Winter-Zweikämpfern bei der WM in Antholz derzeit keine Sorgen. Denise Herrmann, die heute im 15-km-Einzelrennen (14.15 Uhr/ZDF und Eurosport) erneut zum Favoritenkreis zählt, gibt im Frauenfeld das Tempo vor. Bei den Männern gehören Benedikt Doll und Philipp Horn zu den fünf Besten der Welt. Doch die Schnellsten in der Loipe haben eben auch die größten Probleme am WM-Schießstand, der als besonders tückisch gilt.

Wechselnde Winde

Das Problem im so idyllisch wirkenden Antholzertal: Mögen die Windfähnchen auch noch so schlaff herunterhängen, so kann doch im nächsten Moment eine kräftige Böe hineinziehen und an Körper und Waffe rütteln. „Man muss immer auf der Hut sein“, sagt Herrmann und verweist auch auf die zudem ständig wechselnden Windrichtungen. Mal bläst es von links, mal von rechts; mal drückt es von oben, mal schiebt es von unten – je nach Wetterlage. „Es reicht nicht, nur die kleinen Fähnchen im Blick zu haben. Man muss auch auf die großen Fahnen hinter dem Stand achten“, erklärt Vanessa Hinz, die gemeinsam mit Franziska Preuß, Karolin Horchler und eben Herrmann das deutsche Einzel-Quartett komplettiert.

Rhythmus-Probleme

Dazu kommt die ungewohnte Höhe von 1600 Metern. Jeder Schritt kostet mehr Kraft als sonst. Die Athleten müssen häufiger atmen, der gewohnte Rhythmus lässt sich nicht durchziehen, was einige mehr stört als andere. Saison-Aufsteiger Horn beispielsweise haderte in der Verfolgung mit dem Timing beim Abzug: „Mal drück ich eine Winzigkeit zu früh ab, mal zu spät.“

Das Resultat: Die Scheibe bleibt schwarz und sorgt im Fall der anstehenden Einzelrennen für Frust und eine ganze Strafminute. Das, meint Herrmann, bedinge eine andere Herangehensweise: „Man kann eigentlich locker loslaufen, weil es nicht so auf die Laufperformance ankommt, sondern der Hauptfokus auf dem Schießen liegt.“

Locker bleiben

Bei der WM-Generalprobe in Pokljuka (Slowenien) gelang Denise Herrmann ein perfekter, weil fehlerfreier Auftritt über die längste Distanz. Ihr Rezept für eine Wiederholung dieses Coups klingt sehr simpel: „Locker und entspannt sein. Und wenn man auf die Schießmatte tritt, alles um einen herum ausblenden.“ Denn eines hat die frühere Langläuferin nach ihrem Umstieg schnell gemerkt: „Es liegt häufig auch an dem, was sich zwischen den Ohren abspielt.“