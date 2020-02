Der deutsche Footballspieler Nzeocha will den Superbowl-Sieg

Ein paar Straßenblöcke vom Convention Center entfernt, dem zum Freizeitpark umgebauten gigantischen Anziehungspunkt für Super-Bowl-Fans auf Miami Beach, locken Palmen in eine schöne Grünanlage. Der Flamingo Park mit dem Flamingo Park Baseball Stadion, dem Flamingo Park Pool und Flamingo Park Tennis Center verrät dezent, welches Tier für den Sunshine State Florida steht. Mark Nzeocha muss ein wenig schmunzeln, zum Glück laufen ihm die grazilen, pinken Vögel nicht über den Weg, wenn er seinen Job ausübt. Den er so beschreibt: „Wir sind dann wie eine Büffelherde.“

Mark Nzeocha, geboren im bayerischen Neusitz/Kreis Ansbach, wo es übrigens weder zur Existenz von Flamingos noch von Büffeln verlässliche Aufzeichnungen gibt, ist 1,90 Meter groß und 100 Kilogramm schwer. Das sind die Noten, nach denen in der US-Football-Liga NFL die sogenannten Linebacker verteidigen. Die positionstypische Betätigung: den Gegner irgendwie, aber doch noch unter Einhaltung der komplizierten Regeln zu Boden zu bringen, ihn wegzublocken, ihn notfalls zu überrennen – eben als Teil einer Herde von Büffeln.

Nzeocha kann den Superbowl als dritter Deutscher gewinnen

Nzeocha kann dies alles sehr gut, und weil er bei den San Francisco 49ers eben auch in einem sehr guten Team spielt, kann der 30-Jährige in der Nacht von Sonntag zu Montag (0.30 Uhr/ProSieben) als dritter deutscher Football-Spieler nach Markus Koch (1988 und 1992 mit den Washington Redskins) und dem Düsseldorfer Sebastian Vollmer (2014 und 2016 mit den New England Patriots) den Super Bowl gewinnen.

San Francisco gegen Kansas City, 49ers gegen Chiefs, die beste Abwehr gegen den besten Angriff – der US-Sport ist um Superlativen nie verlegen, wenn er seine Premiumprodukte vermarktet. Eine ganze Woche sind Nzeocha und sein Team vor dem Spektakel im Hard Rock Stadium in Miami, wo jedes Geschäft mit dem eiförmigen Spielgerät im Schaufenster wirbt, selbst wenn Stützstrümpfe angeboten werden. „Die ganze Show ist atemberaubend“, sagt Nzeocha, der in seinem fünften Jahr in der NFL und im letzten Jahr seines mit 4,75 Millionen Dollar dotierten Drei-Jahres-Kontrakts bei den Kaliforniern spielt. „Man wird schon fast sentimental. Wenn ich darauf zurückblicke, als ich 2003 mit dem Football in Deutschland angefangen habe, wie klein der Sport damals noch war. 17 Jahre später bin ich hier gelandet. Es ist echt unglaublich.“

Eigentlich sollte er Fußballer werden

Im Hause Nesotscha, so wird der Nachname von Mark sowie von seinen drei Brüdern ausgesprochen, war der sportliche Entwicklungsplan ursprünglich ein anderer. Chris Nzeocha, der einst aus Nigeria nach Deutschland kam, sah in seinen Söhnen eher Fußballer denn Footballer. „Mein Vater ist ein großer Fußballfan und wollte es uns ein bisschen andrehen.“ Im Nachhinein gut, dass Papa Nzeocha mit dem Ansinnen – bei allen vier Kindern übrigens – gescheitert ist. Nun also SBLIV – Super Bowl, der Vierundfünfzigste. Oder wie Mark Nzeocha es nennt: „Das größte Spiel meines Lebens.“ Dieses Erlebnis war 2003 nicht absehbar, als er in Rothenburg ob der Tauber im Verein mit dem Footballspielen begann und seitdem zu bekanntesten Exportschlager des fränkischen Städtchens neben dem Weihnachtsschmuck von Käthe Wohlfahrt wurde. Mark Nzeocha fand seine Leidenschaft schnell darin, den Ball lieber zu verteidigen als mit ihm zu punkten. Als er in einem Fitnessstudio jobbte, optimierte er nebenher seinen Körper für den Wechsel ins gesegnete Football-Land, die USA.

Er landete auf der Universität von Wyoming, der Bundesstaat trägt übrigens den Büffel auf seiner Flagge. Nzeocha wurde besser und besser und fiel den Scouts der NFL-Klubs auf, was bei 1500 Talenten, die jährlich einen Platz in der Liga finden wollen, schon eine beachtliche Leistung ist. Schließlich wurde er 2015 von den Dallas Cowboys in der fünften Runde des Drafts gezogen.

Ein Mann für gewisse Sekunden

In Texas verhinderten Verletzungen den Durchbruch, der ihm nun in San Francisco gelang. Dort ist der Koloss mit der Nummer 53 auf Brust und Rücken ein Acht- bis Zehn-Sekunden-Athlet. So bezeichnet sich Mark Nzeocha selbst, denn seine Einsätze dauern selten länger. Der Deutsche ist fester Bestandteil der Special Teams, die bei Kickoffs und Punts auf dem Feld stehen, um wahlweise den gegnerischen Ballträger niederzubüffeln oder nach dem Ballbesitzwechsel den eigenen so weit es geht zu schützen. „Football ist im Endeffekt ein Kampf um Spielpositionen“, sagt Nzeocha.

Weil es unglücklicherweise aber auch noch ein paar bessere Linebacker als ihn gibt, darf Mark Nzeocha nur spärlich in der regulären 49ers-Abwehr ran, die am Sonntag Chiefs-Star Patrick Mahomes stoppen will. Zu Saisonbeginn gelang Nzeocha bei einem Pass von Jameis Winston, Quarterback der Tampa Bay Buccaneers, eine Interception. Das sei das Highlight seiner Karriere gewesen, sagte er anschließend. Könnte sein, dass der abgefangene Ball im Trophäenschrank im Familiensitz im Großraum Dallas schon bald von einer Kopie der Vince Lombardi Trophy zumindest sinnbildlich überrannt wird.